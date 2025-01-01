Lalitpur News: दीपावली से पहले ही बंद कर दिया रोडवेज बसों का संचालन, भटक रहे यात्री

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इससे अब छह मार्गों पर बसों का गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। दिवाली पर घर आ रहे लोगों को आवागमन में भारी समस्या हो रही है। वे जान जोखिम में डालकर डग्गामार वाहनों से यात्रा करने को मजबूर हैं। ग्रामीण जिला मुख्यालय, ब्लॉक व तहसील मुख्यालय भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 10 रोडवेज बसें संचालित होती थीं। इनमें झांसी-ललितपुर, ललितपुर से कानपुर, ललितपुर से लखनऊ जैसे मार्ग शामिल थे। झांसी से बालाबेहट, पाली बरेली, गुढ़ा, मड़ावरा, सौजना और मदनपुर आदि रूटों पर भी बसें चलती थीं।ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात बदहालइन बसों के संचालन से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिली थी। लोग सीधे ललितपुर होकर झांसी तक आते-जाते थे। दिवाली पर्व के नजदीक आते ही बसों का संचालन ठप हो गया है। वर्तमान में केवल चार बसें ही चल रही हैं, जिनमें झांसी से कानपुर, लखनऊ और झांसी-ललितपुर मार्ग शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब एक भी बस नहीं चल रही, जिससे आवागमन का संकट बढ़ गया है और यातायात सुविधाएं बदहाल हैं।00000000000000फोटो- 09कैप्सन - रविंद्र अहिरवारललितपुर से मड़ावरा मदनपुर मार्ग में बसों का संचालन नहीं हो रहा है। इससे अब आने जाने की समस्या हो गई।- रविंद्र अहिरवारफोटो- 10कैप्सन- दीपकललितपुर से ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश बसें बंद कर दी गई हैं। सभी बसों का संचालन शुरू कराया जाए।- दीपकरोडवेज विभाग के पास हैं 35 रूट पर परमिटजनपद में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को 35 रूट पर परमिट जारी किए गए है। इनमें 16 झांसी से ललितपुर होकर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इसके अलावा ललितपुर से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र के 19 रूट पर परमिट जारी हैं। लेकिन, वर्तमान में महज दस बसों का संचालन हो रहा था। इसमें भी छह बसों को बंद कर दिया गया है।झांसी से गोरखपुर के लिए अधिक सवारियां होने के चलते बसों को भेजा गया है। जल्द ही वापस निर्धारित रूट पर बसें चलाईं जाएंगी।-उमेश चंद्र आर्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, झांसी