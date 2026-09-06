Lalitpur News: गांवों में 59.66 लाख से सड़क, नाली व सामुदायिक भवन बनेंगे

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राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ व विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन ने ब्लॉक मडावरा, बिरधा व महरौनी के कुछ गांव में सड़क के निर्माण की स्वीकृति दी थी। इसके बाद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने सर्वे कर एस्टीमेट जारी किए थे। एस्टीमेट के आधार पर माननीयों ने निधि दी थी। इसके साथ ही विभाग ने निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें गांव व क्षेत्र में सीसी व पेबर ब्रिक्स सड़क, एक पुलिया व नाली और सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों का निर्माण 59.66 लाख रुपये से किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके पूर्ण होने के साथ ही कार्य कराया जाएगा।कार्य का नाम - लागत (लाख)मड़ावरा में सीसी सड़क - 7.63नाराहट में सीसी सड़क - 5.08बछरई में पेवर ब्रिक्स मार्ग - 3.75पिपरिया में पेवर ब्रिक्स मार्ग - 4.32कुम्हैड़ी में सीसी सड़क - 4.12ककरुआ में पेवर ब्रिक्स मार्ग - 8.48कारीटोरन में नाली 7.63 लाखनाराहट में सामुदायिक भवन की गेट बाउंड्री - 3.39सिमरधा में सामुदायिक भवन निर्माण - 6.78जिजयावन में पडोरिया बाग के पास पुलिया - 8.48कुल - 59.66 लाखमहरौनी विधानसभा क्षेत्र में सीसी सड़क, पेवर ब्रिक्स व नाली और पुलिया समेत अन्य विकास कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही निर्माण कार्य कराए जाएंगे।- सवर्ण सिंह, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग