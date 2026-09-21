Lalitpur News: फर्जी संपत्ति कागजों से जमानत कराने में चार नामजद
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:35 AM IST
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ललितपुर। फर्जी संपत्ति दस्तावेज और कूटरचित जमानत प्रपत्रों का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को कोतवाली पुलिस ने चार लोगों सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
जनपद पुलिस ने कुछ दिन पहले आपराधिक मामलों में आरोपियों की जमानत देने वाले जमानतदारों के सत्यापन का अभियान चलाया था। इस अभियान में पुलिस जमानत के दौरान लगाए गए संपत्ति संबंधी दस्तावेज की गहनता से जांच कर रही है। राजस्व विभाग के कर्मचारी दस्तावेज के वास्तविक स्वामी और उनकी वैधता की जांच में मदद कर रहे हैं।
सत्यापन के दौरान नेहरू नगर निवासी राजेश, कन्हैयालाल, जगदीश और रमेश जैसे पेशेवर जमानतदारों के नाम सामने आए। इसमें आर्थिक लाभ लेकर कई आपराधिक मामलों में अभियुक्तों की जमानत कराई। उन्होंने चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी जैसे मुकदमों में फर्जी जमानतें दीं। पशु क्रूरता अधिनियम, सड़क दुर्घटना और जानलेवा हमला करने के मामलों में भी फर्जी जमानतें कराई गईं। कोतवाली सदर अंतर्गत चौकी नेहरू नगर प्रभारी अंकित कौशिक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब तक कोतवाली सदर में तीन रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा, जाखलौन थाने में भी एक रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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कोट
जमानतदारों के सत्यापन अभियान के तहत यह एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें चार नामजद आरोपी और कुछ अन्य लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई के आदेश पर यह सत्यापन कार्य जिले के सभी थाना-कोतवाली में शुरू किया गया था।
अजय कुमार, सीओ सदर
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जनपद पुलिस ने कुछ दिन पहले आपराधिक मामलों में आरोपियों की जमानत देने वाले जमानतदारों के सत्यापन का अभियान चलाया था। इस अभियान में पुलिस जमानत के दौरान लगाए गए संपत्ति संबंधी दस्तावेज की गहनता से जांच कर रही है। राजस्व विभाग के कर्मचारी दस्तावेज के वास्तविक स्वामी और उनकी वैधता की जांच में मदद कर रहे हैं।
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सत्यापन के दौरान नेहरू नगर निवासी राजेश, कन्हैयालाल, जगदीश और रमेश जैसे पेशेवर जमानतदारों के नाम सामने आए। इसमें आर्थिक लाभ लेकर कई आपराधिक मामलों में अभियुक्तों की जमानत कराई। उन्होंने चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी जैसे मुकदमों में फर्जी जमानतें दीं। पशु क्रूरता अधिनियम, सड़क दुर्घटना और जानलेवा हमला करने के मामलों में भी फर्जी जमानतें कराई गईं। कोतवाली सदर अंतर्गत चौकी नेहरू नगर प्रभारी अंकित कौशिक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब तक कोतवाली सदर में तीन रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा, जाखलौन थाने में भी एक रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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जमानतदारों के सत्यापन अभियान के तहत यह एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें चार नामजद आरोपी और कुछ अन्य लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई के आदेश पर यह सत्यापन कार्य जिले के सभी थाना-कोतवाली में शुरू किया गया था।
अजय कुमार, सीओ सदर