Lalitpur News: कमरे में छत के पंखे से दुपट्टे के फंदे पर लटका मिला युवक का शव

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ललितपुर। कमरे के अंदर छत के कुंदे पर लगे पंखे से दुपट्टे के फंदे पर 24 वर्षीय पवन उर्फ भोला निवासी मोहल्ला क्षेत्रपाल मंदिर के पीछे का शव लटकता मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। पिता ने शराब के नशे में आत्महत्या करने की बात कही। मृतक के पिता वीरेंद्र ने बताया कि उसका पुत्र पवन उर्फ भोला शराब पीता था। करीब पांच साल पहले उसकी शादी हुई थी। लेकिन एक साल बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। रविवार की दोपहर को पवन नशे में घर आया और कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद जब वे कमरे में गए तो वहां छत के कुंदे पर लगे पंखे से दुपट्टे के फंदे पर वह लटकता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक दो भाई-दो बहनों में तीसरे नंबर का था। सीओ अजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।