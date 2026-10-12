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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Raising line at Govind Sagar Dam breaks.

Lalitpur News: गोविंद सागर बांध में राइजनिंग लाइन टूटी

Mon, 12 Oct 2026 12:34 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:34 AM IST
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Raising line at Govind Sagar Dam breaks.
गोविंदसागर बांध में राइजनिंग लाइन को सुधारते जलसंस्थान के कर्मचारी
ललितपुर। चांदमारी क्षेत्र में स्थित पानी की टंकी में तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है। इसकी मुख्य वजह गोविंद सागर बांध से निकली राइजनिंग लाइन का टूटना है। इस समस्या से करीब 13 हजार से अधिक आबादी को पेयजल संकट उत्पन्न हो गया।
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राइजनिंग लाइन के टूटने के कारण चांदमारी क्षेत्र की टंकी नहीं भर पाई। इससे वार्ड 17 के कुछ हिस्से और स्टेशन के पास की मुख्य सड़कों पर लगे नलों में पानी नहीं आया। क्षेत्रपाल मंदिर के पास के कुछ इलाकों में भी पेयजल आपूर्ति बाधित रही। लोगों को पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कई लोग हैंडपंप से पानी भरते दिखे। कुछ लोगों ने टैंकरों से पानी की व्यवस्था की। जलसंस्थान को राइजनिंग लाइन टूटने की जानकारी मिली। अधिकारियों ने तुरंत लाइन को जोड़ने का काम शुरू किया।
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मरम्मत कार्य और आपूर्ति बहाली
जलसंस्थान के कर्मचारी दो दिनों से लाइन को जोड़ने में लगे थे। गोविंद सागर बांध में पानी के अंदर जाकर राइजनिंग लाइन को ठीक किया गया। इस कार्य में विभाग को कुल दो दिन का समय लगा। रविवार की शाम तक राइजनिंग लाइन को सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया। इसके बाद चांदमारी की टंकी भरना शुरू कर दिया गया है।
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पेयजल आपूर्ति की संभावना
टंकी भरने का काम रविवार शाम से शुरू हो गया है। अब इस टंकी से सोमवार सुबह से पेयजलापूर्ति होने की संभावना है। इससे चांदमारी और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में पानी की समस्या खत्म होगी। करीब 13 हजार से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। जलसंस्थान ने जल्द से जल्द सामान्य आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है।

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गोविंद सागर बांध से निकली चांदमारी क्षेत्र की टंकी भरने वाली राइजनिंग लाइन टूट गई थी। बांध में पानी के बीच कर्मचारियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद अब राइजनिंग लाइन को जोड़ने का काम पूरा कर टंकी भरना शुरू कर दिया है। अब सोमवार से इस क्षेत्र के लोगों को पेयजलापूर्ति सुचारू कर दी जाएगी।--मुंशीलाल, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान।
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