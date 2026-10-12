Lalitpur News: गोविंद सागर बांध में राइजनिंग लाइन टूटी

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राइजनिंग लाइन के टूटने के कारण चांदमारी क्षेत्र की टंकी नहीं भर पाई। इससे वार्ड 17 के कुछ हिस्से और स्टेशन के पास की मुख्य सड़कों पर लगे नलों में पानी नहीं आया। क्षेत्रपाल मंदिर के पास के कुछ इलाकों में भी पेयजल आपूर्ति बाधित रही। लोगों को पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कई लोग हैंडपंप से पानी भरते दिखे। कुछ लोगों ने टैंकरों से पानी की व्यवस्था की। जलसंस्थान को राइजनिंग लाइन टूटने की जानकारी मिली। अधिकारियों ने तुरंत लाइन को जोड़ने का काम शुरू किया।00000मरम्मत कार्य और आपूर्ति बहालीजलसंस्थान के कर्मचारी दो दिनों से लाइन को जोड़ने में लगे थे। गोविंद सागर बांध में पानी के अंदर जाकर राइजनिंग लाइन को ठीक किया गया। इस कार्य में विभाग को कुल दो दिन का समय लगा। रविवार की शाम तक राइजनिंग लाइन को सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया। इसके बाद चांदमारी की टंकी भरना शुरू कर दिया गया है।0000पेयजल आपूर्ति की संभावनाटंकी भरने का काम रविवार शाम से शुरू हो गया है। अब इस टंकी से सोमवार सुबह से पेयजलापूर्ति होने की संभावना है। इससे चांदमारी और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में पानी की समस्या खत्म होगी। करीब 13 हजार से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। जलसंस्थान ने जल्द से जल्द सामान्य आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है।000000000000गोविंद सागर बांध से निकली चांदमारी क्षेत्र की टंकी भरने वाली राइजनिंग लाइन टूट गई थी। बांध में पानी के बीच कर्मचारियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद अब राइजनिंग लाइन को जोड़ने का काम पूरा कर टंकी भरना शुरू कर दिया है। अब सोमवार से इस क्षेत्र के लोगों को पेयजलापूर्ति सुचारू कर दी जाएगी।मुंशीलाल, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान।