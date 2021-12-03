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Lalitpur News: बस अड्डे पर निजी बसों का कब्जा, मुफ्त यात्रा को भटकती रहीं बहनें

Fri, 28 Aug 2026 12:19 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:19 AM IST
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Private buses take over the bus stand; sisters left wandering while seeking free travel.
ललितपुर। शासन ने रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को एक सहयोगी के साथ भले ही मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। लेकिन, अंतरराज्यीय बस स्टैंड पर यह सुविधा अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई है। रोडवेज बस के स्थान पर निजी बसें खड़ी हो रहीं हैं। इससे रोडवेज बसें नजर तक नहीं आ रही हैं। ऐसे में बहनें बसों के लिए इधर-उधर भटक रहीं हैं। कई तो आगे ही देखकर बस नजर न आने से मायूस होकर निजी बस में यात्रा करने को मजबूर हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे हैं।
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रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। इसको लेकर बहनों में काफी उत्साह है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अधिक-से-अधिक बहनों को बिना शुल्क की यात्रा का लाभ देने की तैयारियां की हैं। इसके चलते परमिट के आधार पर बसों का संचालन किया जा रहा है। बस स्टैंड से लगातार बसें झांसी के लिए चलाई जा रही हैं।
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लेकिन, बस स्टैंड पर प्राईवेट बस संचालकों की मनमानी शासन की मुफ्त यात्रा योजना पर भारी पड़ रही है। यहां पर निजी बसें रोडवेज बसों के आगे खड़ी की जा रही हैं। हालत यह है कि बसें आड़ी तक लगाई जा रहीं हैं। वहीं अन्य बसें भी घेरकर खड़ी हो रही हैं। इससे रोडवेज बसें नजर तक नहीं आ रहीं हैं। ऐसे में मुफ्त यात्रा की आस में आ रहीं बहनें बसों के लिए इधर-उधर भटक रहीं हैं। कई बार आगे से दिखाई न देने पर मायूस होकर निजी बसों में किराया देकर सफर करने को मजबूर हैं। हद तो यही है कि शासन की योजना के बाद भी जिले में जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका खामियाजा बहनों को किराया देकर भुगतना पड़ रहा है।
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रोडवेज के लिए निर्धारित किया था स्थान
बीते वर्ष में रोडवेज बसों के खड़े होने में परेशानी हो रही थी। खड़ा करने पर विवाद की स्थिति बन जाती थी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने बस स्टैंड पर रोडवेज की बसों के लिए स्थान निर्धारित किया था। इसमें एक साथ आगे तीन बसों के खड़े होने की सुविधा दी गई थी। इस चिह्नित स्थान पर सफेद पट्टी बनाई गई थी। लेकिन, धीरे-धीरे फिर से प्राइवेट बस संचालकों ने कब्जा जमा लिया। अब महज एक रोडवेज बस भी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। अब बसें बढ़ गई हैं, इसके बाद भी स्थान को खाली नहीं किया जा रहा है।
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बस स्टैंड पर रोडवेज बस अंदर लगने से जानकारी नहीं हो पाती है। ढूंढने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
- ज्योति
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रोडवेज बसों को निर्धारित स्थान देकर आगे खड़ा करवाया जाए। इससे बहनों को नजर आ सकें। मुफ्त यात्रा का लाभ मिल सके।
- श्यामू सिंह
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बस स्टैंड पर रोडवेज बस के निर्धारित स्थान पर प्राइवेट बसों के खड़े होने की जानकारी हुई है। कर्मचारी भेजकर बसों को व्यवस्थित तरीके सेलगवाया जाएगा।
- दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद
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