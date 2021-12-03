Lalitpur News: फॉलोअप - नदी में डूबे युवक की तलाश में एसडीआरएफ टीम जुटी, चौबीस घंटे बाद भी नहीं चला पता

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थाना जाखलौन के ग्राम धौर्रा निवासी 25 वर्षीय सोनू सहरिया बुधवार को अपने खेत पर गया था। वापस लौटते समय वह यूपी-एमपी बॉर्डर पर नारायणी नदी पर बने चेकडैम की पट्टी से गुजर रहा था। चेकडैम से निकलते समय पानी के तेज बहाव के कारण सोनू का संतुलन बिगड़ गया। वह नदी में गिरकर तेज धार में बह गया। सूचना मिलने पर जाखलौन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से सोनू की खोजबीन कराई, लेकिन सफलता नहीं मिली। सोनू के न मिलने पर पुलिस ने एसडीआरएफ को सूचित किया। बृहस्पतिवार की सुबह एसडीआरएफ का दल मौके पर पहुंचा। दल के सदस्यों ने अपने संसाधनों से नदी में उतरकर सोनू सहरिया की तलाश की। दिन भर बचाव अभियान चलाने के बाद भी सोनू नहीं मिल पाया।इधर, सोनू को नदी में बहे 24 घंटे से अधिक का समय गुजर जाने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उसकी पत्नी पार्वती की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वह अपने पति को याद करते हुए बार-बार बेसुध हो जा रही है। परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं।थानाध्यक्ष जाखलौन रामप्रकाश ने बताया कि एसडीआरएफ के दल ने बृहस्पतिवार को बचाव अभियान चलाया। लेकिन सोनू को नहीं खोज पाया। उन्होंने जानकारी दी कि अब दूसरे दिन भी बचाव अभियान चलाया जाएगा। पुलिस और एसडीआरएफ के दल लगातार निगरानी कर रहे हैं।