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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Application dates for Class 10 and 12 exams extended; applications now accepted until September 28.

यूपी बोर्ड : कक्षा 10 और 12वीं परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 28 सितंबर तक होंगे आवेदन

Fri, 11 Sep 2026 12:11 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:11 AM IST
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Application dates for Class 10 and 12 exams extended; applications now accepted until September 28.
ललितपुर। यूपी बोर्ड ने कक्षा नौ और 11वीं के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। साथ ही, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ओमप्रकाश सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है।
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कक्षा नौ और 11वीं के पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इन कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के लिए अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 रुपये प्रति छात्र है। यह शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में 30 सितंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किया जा सकेगा। वहीं, कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान के प्रधानों को 30 सितंबर तक परीक्षा शुल्क की सूचना और छात्रों के शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। डीआईओएस ओमप्रकाश सिंह ने छात्रों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जो छात्र पंजीकरण या आवेदन से वंचित रह गए थे, उन्हें यह मौका दिया गया है। छात्रों को निर्धारित तिथि पर अपना पंजीकरण और परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए। यह विस्तार शैक्षिक सत्र में छात्रों को सुविधा प्रदान करेगा।
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कक्षा 9 व 11 के लिए प्रक्रिया
कक्षा नौ और 11वीं के आवेदनों की जांच 1 अक्तूबर से 4 अक्तूबर तक होगी। ऑनलाइन अपलोड किए गए छात्रों के विवरणों में संशोधन 5 से 8 अक्तूबर तक किया जाएगा। पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली 15 अक्तूबर तक डीआईओएस कार्यालय में जमा करनी होगी। अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 रुपये प्रति छात्र है, जिसे 30 सितंबर तक कोषागार में ऑनलाइन अपलोड करना है।
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कक्षा 10 व 12 के लिए प्रक्रिया
कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान के प्रधानों को 30 सितंबर तक परीक्षा शुल्क और शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इन छात्रों के विवरणों में संशोधन 1 से 6 अक्तूबर की मध्य रात्रि तक संभव होगा। पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली और कोष पत्र 15 अक्तूबर को क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजे जाएंगे।
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