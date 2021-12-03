Lalitpur News: खरीफ फसल नुकसान पर किसानों ने उठाई मुआवजे और बीमा की मांग
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:13 AM IST
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जखौरा। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। इसमें खरीफ फसल 2026 के बारिश से बर्बाद होने पर जनपद को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई। किसानों ने शीघ्र मुआवजा और फसल बीमा राशि दिलाने की भी मांग की।
संघ ने कहा कि फसल नष्ट होने से किसान आर्थिक संकट में हैं। उन्हें रबी की बोआई का भी संकट है। ज्ञापन में डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता और कालाबाजारी रोकने की मांग की गई। निर्धारित कीमत से अधिक पर खाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग हुई। गुणवत्ता वाले बीज, कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता और सिंचाई के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति भी मांगी गई। नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाकर टेल तक पानी पहुंचने, उनकी सफाई और मरम्मत की मांग की गई। अक्तूबर से नहरें चालू करने की भी मांग रखी गई।
किसानों ने वनरोज से फसलों को हो रहे नुकसान पर राहत मांगी। वर्ग-3 भूमि को वर्ग-2 में बदलने और किसानों को भूमिधर बनाने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई। खतौनी में गलत फीडिंग से उत्पन्न विवादों को पुरानी खतौनी से दुरुस्त करने को कहा गया। दैलवारा बी-पैक्स साधन सहकारी समिति में डीएपी की कमी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई, साथ ही लंबित गौवंश अनुदान भी मांगा गया। चौधरी चरण सिंह उपरी राजघाट नहर में टेल तक पानी पहुंचने के लिए विद्युत मोटरों से व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के जिला महामंत्री हरपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सुखनंदन सिंह, रामकिशोर कौशिक, रुपसिंह लोधी विजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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संघ ने कहा कि फसल नष्ट होने से किसान आर्थिक संकट में हैं। उन्हें रबी की बोआई का भी संकट है। ज्ञापन में डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता और कालाबाजारी रोकने की मांग की गई। निर्धारित कीमत से अधिक पर खाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग हुई। गुणवत्ता वाले बीज, कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता और सिंचाई के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति भी मांगी गई। नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाकर टेल तक पानी पहुंचने, उनकी सफाई और मरम्मत की मांग की गई। अक्तूबर से नहरें चालू करने की भी मांग रखी गई।
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किसानों ने वनरोज से फसलों को हो रहे नुकसान पर राहत मांगी। वर्ग-3 भूमि को वर्ग-2 में बदलने और किसानों को भूमिधर बनाने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई। खतौनी में गलत फीडिंग से उत्पन्न विवादों को पुरानी खतौनी से दुरुस्त करने को कहा गया। दैलवारा बी-पैक्स साधन सहकारी समिति में डीएपी की कमी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई, साथ ही लंबित गौवंश अनुदान भी मांगा गया। चौधरी चरण सिंह उपरी राजघाट नहर में टेल तक पानी पहुंचने के लिए विद्युत मोटरों से व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के जिला महामंत्री हरपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सुखनंदन सिंह, रामकिशोर कौशिक, रुपसिंह लोधी विजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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