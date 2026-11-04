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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Postage stamps featuring the Ramayana, Mahabharata, and Ram Janmabhoomi become a major attraction.

Lalitpur News: रामायण, महाभारत और रामजन्म भूमि की डाक टिकट बने आकर्षण

Wed, 04 Nov 2026 01:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:47 AM IST
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Postage stamps featuring the Ramayana, Mahabharata, and Ram Janmabhoomi become a major attraction.
रामायण के चित्रों वाली डाक टिकटें। संवाद
ललितपुर। भारतीय डाक विभाग पुरानी डाक टिकटों के साथ धार्मिक ग्रंथों रामायण, महाभारत और रामजन्म भूमि मंदिर के चित्रों वाली टिकटें वितरित कर रहा है। ये टिकटें संग्रह के साथ ही लिफाफा व डाक वस्तु में भी उपयोग की जा रही हैं। धार्मिकता से भरीं ये डाक टिकटें नागरिकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
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ये डाक टिकट भारत के इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और गौरवशाली विरासत को जानने का अनूठा माध्यम हैं। रामायण की टिकटों में श्रीराम के धनुष तोड़ने, अयोध्या छोड़ने और सीता हरण जैसे दृश्य हैं। रामजन्मभूमि मंदिर की टिकटों में मंदिर के चित्र और अंदर के धार्मिक दृश्य दर्शाए गए हैं। ये डाक टिकट पांच रुपये से पंद्रह रुपये तक में डाकघर में उपलब्ध हैं। प्रधान डाकघर में महाभारत के चित्रों वाली टिकटें भी लोगों को खूब भा रही हैं।
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अन्य संग्रहणीय टिकटें
डाक टिकट संग्रह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महापुरुष और ऐतिहासिक घटनाएं भी शामिल हैं। वन्यजीव, पक्षी, पर्यावरण, खेल, विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़े टिकट भी संग्राहकों को आकर्षित करते हैं। भारतीय कला एवं स्थापत्य से संबंधित डाक टिकट भी रुचि का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सभी विषय संग्रहकर्ताओं को देश की विविधता से परिचित कराते हैं।
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डाक टिकट संग्रह: ज्ञान और विरासत का माध्यम
ऐतिहासिक विरासत सहेजे इन टिकटों का संग्रह केवल एक शौक नहीं है। यह इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, प्रकृति और देश की गौरवशाली विरासत को समझने का साधन है। वे आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान और ऐतिहासिक धरोहर पहुंचा रहे हैं।
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अधिवक्ता निधि सिंह ने बताया कि महाभारत पर आधारित डाक टिकट का सुंदर चित्रांकन सहसा ही आकर्षित कर गया। उन्होंने अपने बच्चों के ज्ञानार्जन व ऐतिहासिक रुचि विकसित करने के उद्देश्य से इसे खरीदा है।

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सरकार विशेष अवसरों पर डाक टिकट जारी करती है। रामायण, महाभारत व रामजन्मभूमि मंदिर के चित्रों वाली ये टिकटें उपयोग के साथ संग्रह के लिए भी ली जाती हैं। ये डाक टिकटें भारत के गौरवशाली इतिहास व संस्कृति को भी दर्शातीं हैं।-राजीव तिवारी, सहायक डाक अधीक्षक।
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