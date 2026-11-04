Lalitpur News: रामायण, महाभारत और रामजन्म भूमि की डाक टिकट बने आकर्षण

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ये डाक टिकट भारत के इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और गौरवशाली विरासत को जानने का अनूठा माध्यम हैं। रामायण की टिकटों में श्रीराम के धनुष तोड़ने, अयोध्या छोड़ने और सीता हरण जैसे दृश्य हैं। रामजन्मभूमि मंदिर की टिकटों में मंदिर के चित्र और अंदर के धार्मिक दृश्य दर्शाए गए हैं। ये डाक टिकट पांच रुपये से पंद्रह रुपये तक में डाकघर में उपलब्ध हैं। प्रधान डाकघर में महाभारत के चित्रों वाली टिकटें भी लोगों को खूब भा रही हैं।अन्य संग्रहणीय टिकटेंडाक टिकट संग्रह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महापुरुष और ऐतिहासिक घटनाएं भी शामिल हैं। वन्यजीव, पक्षी, पर्यावरण, खेल, विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़े टिकट भी संग्राहकों को आकर्षित करते हैं। भारतीय कला एवं स्थापत्य से संबंधित डाक टिकट भी रुचि का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सभी विषय संग्रहकर्ताओं को देश की विविधता से परिचित कराते हैं।000000000000डाक टिकट संग्रह: ज्ञान और विरासत का माध्यमऐतिहासिक विरासत सहेजे इन टिकटों का संग्रह केवल एक शौक नहीं है। यह इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, प्रकृति और देश की गौरवशाली विरासत को समझने का साधन है। वे आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान और ऐतिहासिक धरोहर पहुंचा रहे हैं।000000000अधिवक्ता निधि सिंह ने बताया कि महाभारत पर आधारित डाक टिकट का सुंदर चित्रांकन सहसा ही आकर्षित कर गया। उन्होंने अपने बच्चों के ज्ञानार्जन व ऐतिहासिक रुचि विकसित करने के उद्देश्य से इसे खरीदा है।0000000सरकार विशेष अवसरों पर डाक टिकट जारी करती है। रामायण, महाभारत व रामजन्मभूमि मंदिर के चित्रों वाली ये टिकटें उपयोग के साथ संग्रह के लिए भी ली जाती हैं। ये डाक टिकटें भारत के गौरवशाली इतिहास व संस्कृति को भी दर्शातीं हैं।-राजीव तिवारी, सहायक डाक अधीक्षक।