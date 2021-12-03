Lalitpur News: तालबेहट से ओरछा धाम तक निकली पैदलयात्रा

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दीपावली के दूसरे दिन राजमार्ग स्थित एक ढाबा से शुरू हुई इस यात्रा में आगे हाथों में धर्म ध्वजा लिए युवा बैंड-बाजों की मधुर धुनों पर जय श्रीराम के जय घोष करते चल रहे थे। यात्रा राजमार्ग से होती हुई ओरछा धाम पहुंची। यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अमन चैन के साथ-साथ स्वयं की खुशहाली के लिए है। - संवाद

तालबेहट। नगर साहू समाज और गणमाण्य लोगों ने नगर से ओरछाधाम तक एक पैदल यात्रा निकली। जिसका जगह-जगह स्वागत हुआ।