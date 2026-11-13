Lalitpur News: छठ पूजन की तैयारियों में जुटे लोग, आज से होगा शुरू

--

--

--

--

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मनाए जाने वाले प्रमुख चार दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत आज शुक्रवार से हो जाएगी। इसके लिए जनपद में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए लोगों ने परिवार सहित कपड़ा आदि की खरीदारी भी की। घरों को साफ सफाई के साथ ही आकर्षक तरीके से सजाया गया और पूजन के लिए सामग्री आदि की खरीददारी की। अब आज शुक्रवार को नहाय खाय के साथ छठ पर्व की शुरुआत होगी। इस दिन लोग दिनभर व्रत रखेंगे और रात को लौकी, सब्जी खाकर व्रत खोलेंगे। दूसरे दिन कल शनिवार को भी पहले दिन की तरह ही व्रत रखेंगे और फिर तीसरे दिन रविवार को सुबह से निर्जला व्रत रखेंगे और पकवान आदि बनाकर उस दिन शाम को सुम्मेरा तालाब के घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके बाद अगले दिन सोमवार को सुबह भी उगते सूर्य को तालाब के घाटों पर अर्घ्य देंगे।मेडिकल कॉलेज में तैनात फार्मासिस्ट सीपी सिंह ने बताया कि छठ पर्व की तैयारियां कर रहे हैं। पूरा परिवार एक साथ यह पर्व उत्साह के साथ मनाएगा। आज शुक्रवार से नहाए खा के साथ पर्व शुरू हो जाएगा। परिवार के सभी सदस्य व्रत रहेंगे और रात में इसे तोड़ेंगे।