Lalitpur News: कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने की रिपोर्ट 24 नामजद पर दर्ज

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देवेंद्र और पूरन निवासी ग्राम सिलगन, सलिल कुमार और वरुण कुमार निवासी परमहंस मंदिर के पास मोहल्ला तालाबपुरा ने मसौराखुर्द निवासी फूलचंद और 10 अन्य लोगों से एक आराजी 6,75,000 रुपये में खरीदने का सौदा किया था। उन्होंने विक्रय धनराशि में से 3,75,000 रुपये विपक्षियों को दिए थे। भूमि की श्रेणी बदलने पर बैनामा पंजीकृत करने का इकरारनामा भी हुआ था। देवेंद्र ने कई बार विपक्षियों से भूमि की श्रेणी परिवर्तन के बारे में पूछा। विपक्षियों ने उसे आश्वासन देते रहे। बाद में, विपक्षियों ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र करके यह आराजी रजनीश सहित अन्य 12 लोगों को बेच दी।विवाद और पुलिस कार्रवाई3 जुलाई 2026 की शाम को देवेंद्र और पूरन अपने इकरारनामे वाली आराजी पर गए। वहां उन्हें जमीन खरीदने और बेचने वाले लोग मिले। देवेंद्र ने अपने इकरारनामे और रुपये लेने की बात कही। इस पर उन लोगों ने उसे गालियां दीं और पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सभी नामजद लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। -संवाद