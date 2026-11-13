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Lalitpur News: कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने की रिपोर्ट 24 नामजद पर दर्ज

Fri, 13 Nov 2026 01:46 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:46 AM IST
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Case of fraud and misappropriation of funds registered against 24 named individuals, following a court order.
ललितपुर। कोतवाली सदर अंतर्गत ग्राम सिलगन निवासी देवेंद्र ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें उसने भूमि धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। देवेंद्र ने बताया कि फूलचंद सहित 11 लोगों ने इकरारनामे के बावजूद उसकी जमीन दूसरे लोगों को बेच दी। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सभी नामजद लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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देवेंद्र और पूरन निवासी ग्राम सिलगन, सलिल कुमार और वरुण कुमार निवासी परमहंस मंदिर के पास मोहल्ला तालाबपुरा ने मसौराखुर्द निवासी फूलचंद और 10 अन्य लोगों से एक आराजी 6,75,000 रुपये में खरीदने का सौदा किया था। उन्होंने विक्रय धनराशि में से 3,75,000 रुपये विपक्षियों को दिए थे। भूमि की श्रेणी बदलने पर बैनामा पंजीकृत करने का इकरारनामा भी हुआ था। देवेंद्र ने कई बार विपक्षियों से भूमि की श्रेणी परिवर्तन के बारे में पूछा। विपक्षियों ने उसे आश्वासन देते रहे। बाद में, विपक्षियों ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र करके यह आराजी रजनीश सहित अन्य 12 लोगों को बेच दी।
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विवाद और पुलिस कार्रवाई
3 जुलाई 2026 की शाम को देवेंद्र और पूरन अपने इकरारनामे वाली आराजी पर गए। वहां उन्हें जमीन खरीदने और बेचने वाले लोग मिले। देवेंद्र ने अपने इकरारनामे और रुपये लेने की बात कही। इस पर उन लोगों ने उसे गालियां दीं और पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सभी नामजद लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। -संवाद
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