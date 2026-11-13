Lalitpur News: 11 आरोपी गिरफ्तार, कच्ची शराब के अड्डों पर कार्रवाई

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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस की तीन टीमें गठित की गई थीं। इन टीमों ने वांछित हमलावरों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। बृहस्पतिवार को पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 36 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। शेष वांछितों की तलाश जारी है। कोतवाली पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची शराब के अड्डों पर भी कार्रवाई की। मऊमाफी कबूतरा डेरा में धधक रही शराब भट्टियों और लहन को नष्ट किया गया।गिरफ्तार अभियुक्तों के नामगिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में सुदीप (24 वर्ष), बलराम उर्फ बल्ली (25 वर्ष) और रवि (32 वर्ष) शामिल हैं। राजकुमार (25 वर्ष), ब्रजेश (23 वर्ष) और अजय (25 वर्ष) भी गिरफ्तार हुए हैं। धीरज (50 वर्ष), महेश (50 वर्ष), बॉबी (19 वर्ष), अविनाश (20 वर्ष) और सुनील (35 वर्ष) भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। ये सभी मऊमाफी कबूतरा डेरा, थाना कोतवाली ललितपुर के निवासी हैं। इन सभी को 12 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया।संघर्ष का कारणयह घटना कोतवाली सदर क्षेत्र के केलगुंवा चौराहे पर टेल्को बड़ी नहर के पास एक कच्ची शराब अड्डे को लेकर हुई। यह अड्डा पहले मऊमाफी के लोगों के पास तय था, लेकिन बम्हौरीनांगल के लोग वहां शराब बेच रहे थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए मंगलवार शाम को पंचायत हुई थी। पंचायत में तय हुआ था कि टेल्को अड्डे पर कोई नया व्यक्ति शराब नहीं बेचेगा, पर बुधवार सुबह संघर्ष हो गया। एक पक्ष से रवि और दूसरे पक्ष से सोनिका ने तहरीर दी, जिसमें जानलेवा हमला और धमकी देने के आरोप लगाए गए।मऊमाफी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट सहित जानलेवा हमले के मामले में कोतवाली सदर में अलग-अलग दो अभियोग पंजीकृत किए गए थे। इस घटना के 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में आगे की कारवाई प्रचलित है।अजय कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर