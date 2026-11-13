Lalitpur News: शहर में बढ़ा कचरा, पालिका दो शिफ्ट में करेगी सफाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

नगर पालिका सूखा और गीला कचरा उठाने के लिए वाहन लगा रही है। इसका उद्देश्य सड़कों और मोहल्लों में कचरे के ढेर लगने से रोकना है। दिवाली पर घरों की सफाई, पुताई और रंगाई से बड़ी मात्रा में कचरा निकला। इसे देखते हुए नगर पालिका ने शहर के प्रमुख मार्गों और मोहल्लों में सफाई अभियान तेज किया है। सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि शहर साफ-सुथरा रहे। अतिरिक्त कचरे के निस्तारण के लिए गाड़ियों के चक्कर बढ़ाए गए हैं। जेसीबी मशीन, चार मिनी ट्रक, लोडिंग चार पहिया वाहन और ट्रैक्टर भी लगाए गए हैं। इन वाहनों से गली-मोहल्लों से कचरा भरकर रामनगर स्थित डंपिंग स्थल पर पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिका ने जानकारी दी कि एक हफ्ते तक इसी प्रकार कचरे का उठान जारी रहेगा।निस्तारण में चुनौतियांवार्डों में हाथ ठेला चलाने वालों ने अपने अलग डंपिंग स्थल बना लिए हैं। इन स्थलों पर कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि टेंचिंग ग्राउंड पर लगातार कचरा डाले जाने से उनकी परेशानी बढ़ी है। शहर के 26 वार्डों से निकलने वाला कचरा रामनगर में ही जमा किया जा रहा है।अवैध डंपिंग और स्थानीय शिकायतेंशहर के कई मोहल्लों में कचरे के ढेर देखे गए। सुभाषपुरा में सड़क पर, महावीरपुरा में हनुमान मंदिर के पास और तालाबपुरा में गोविंद सागर बांध मार्ग पर कचरा पड़ा मिला। स्टेशन रोड स्थित पुलिस कॉलोनी के समीप भी गंदगी दिखी। सिविल लाइन द्वितीय में एक पुरानी दाल मिल को कचरा घर बना दिया गया है। सफाई कर्मचारी मोहल्लों से कचरा लाकर यहीं फेंकते हैं, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कत होती है।सामान्य दिनों की अपेक्षा त्योहारों के समय आठ से दस टन अधिक कचरा निकलता है। प्रतिदिन 55 से 60 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। दो शिफ्ट में वाहन के चक्कर बढ़ाते हुए घर-घर से कचरा एकत्रित कराया जा रहा है। यह अभियान जारी रहेगा।जितेन्द्र स्वरूप तिवारी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नगर पालिका ललितपुर।