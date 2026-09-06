Lalitpur News: बदलते मौसम से वायरल संक्रमण के मरीज बढ़े, गिर रही प्लेटलेट्स की संख्या

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मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में प्रतिदिन 400 से 500 मरीज आ रहे हैं। इनमें 50 फीसदी से अधिक मरीज वायरल संक्रमण से पीड़ित हैं। लगभग 260 मरीज खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर आ रहे हैं। कुछ मरीजों को सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और कमजोरी भी है। 50 से अधिक मरीज अस्थमा की समस्या के साथ आ रहे हैं। चिकित्सकों ने बताया कि दवा के बाद भी कई मरीजों का बुखार नहीं जा रहा है। जांच में कुछ मरीजों की प्लेटलेट्स की संख्या में कमी देखी गई है। हालांकि, प्लेटलेट्स कम होने का कारण केवल वायरल संक्रमण नहीं हो सकता है, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। बुखार के साथ प्लेटलेट्स गिरने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है।00000000000चिकित्सकीय सलाहमेडिसिन विभाग के सहायक आचार्य निखिल गुप्ता ने चिकित्सकीय सलाह दी है। उन्होंने बताया कि वायरल संक्रमण में बुखार कई दिनों तक रह सकता है। यदि बुखार लगातार रहे, प्लेटलेट्स कम हों या सांस लेने में परेशानी हो तो डॉक्टर से मिलें। अत्यधिक कमजोरी, खून आना या ऑक्सीजन कम होने जैसे लक्षण दिखने पर तत्काल परामर्श लें। बिना जांच और चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं लेने से बचें।000000000बच्चों और बुजुर्गों के लिए सावधानीमौसम परिवर्तन बच्चों और बुजुर्गों पर गंभीर असर डाल सकता है। ऐसे में मरीजों से उचित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त आराम करें और अधिक मात्रा में पानी पिएं। खांसी-जुकाम होने पर मास्क का उपयोग अवश्य करें। लक्षण बढ़ने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार कराएं।