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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   MBBS first-phase admission process begins at the medical college; 79 students will be admitted.

Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 79 विद्यार्थी लेंगे प्रवेश

Wed, 09 Sep 2026 01:12 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:12 AM IST
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MBBS first-phase admission process begins at the medical college; 79 students will be admitted.
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की स्टेट कोटा की सीटों पर प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज में राज्य कोटा की 79 सीटें आवंटित की की गईं हैं। मंगलवार को प्रवेश प्रवेश प्रक्रिया के पहले दिन एक भी विद्यार्थी काउंसलिंग में नहीं आया। इससे एक भी प्रवेश नहीं हो सके।

नीट परीक्षा के परिणाम जारी होते ही शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटा की सीटें आवंटित की गई थीं। मेडिकल कॉलेज में 15 सीटों पर महज सात विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रवेश लिया था। इसमें सभी विद्यार्थी अपग्रेड होकर अन्य कॉलेज में चले गए हैं। अब मंगलवार से मेडिकल कॉलेज में 79 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि, एक भी विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए नहीं पहुंचे। महज काउंसलिंग टीम ही बैठी रही। इससे पहले दिन एक भी प्रवेश नहीं हो सका। कॉलेज प्रशासन ने कहा प्रवेश प्रक्रिया अभी आगे भी चलेगी। इसमें आने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच व मेरिट की जांच कर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के नोडल अधिकारी डॉ. देशनिधि सिंह ने बताया कि अभी प्रवेश तिथि में समय है। विद्यार्थी प्रवेश लेंगे।
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