Lalitpur: सौजना में पुलिस ने चलाया मिशन शक्ति अभियान, महिलाओं को दी गईं कानूनी जानकारियां

विज्ञापन

पुलिस टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इनमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, निराश्रित महिला पेंशन योजना, शक्ति सदन और सखी निवास योजना शामिल हैं। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रमुख कानूनों के बारे में भी जानकारी दी। इनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम-2013, दहेज निषेध अधिनियम-1961 तथा पीएनडीटी अधिनियम-1994 के प्रावधानों के बारे में बताया गया।कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। बताया गया कि इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को त्वरित सहायता, कानूनी परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहयोग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। थाना अध्यक्ष ने कहा कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, सुरक्षा की भावना मजबूत करना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जागरूकता अभियान में कांस्टेबल रामू, प्रभंजन, मनीषा और सुधा मौजूद रहीं।