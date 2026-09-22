Lalitpur News: किसानों को कृषि यंत्र बिल अपलोड करने के लिए समय दिए जाने की मांग

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ललितपुर। कृषि विभाग ने अनुदान पर कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन किया लेकिन डीलर व निर्माता सूची जारी नहीं की। इससे कई किसान बिल अपलोड नहीं कर पाए। अधिकृत डीलर और चयनित किसानों ने एडीएम व डीडी कृषि को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि चयनित किसान को स्वीकृत डीलर से यंत्र खरीदकर बिल पोर्टल पर अपलोड करना होता है। सूची के अभाव में लगभग 40 फीसदी किसान तय तिथि तक बिल अपलोड नहीं कर सके। कइयों को अंतिम तिथि की एसएमएस सूचना भी नहीं मिली। डीलर और किसानों ने सूची जारी करने तथा बिल अपलोड की अवधि बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन पर सुनील पटेल, सोनू पटेल, विवेक, ग्यानीदेवी, लोकेंद्र सिंह समेत अन्य के हस्ताक्षर हैं।