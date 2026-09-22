Lalitpur News: हाईवे-44 पर दो ट्रकों की भिड़ंत में ट्रक चालक की मौत

महेश चंद्र निवासी प्रतापगढ़ ने बताया कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना लालगंज अंतर्गत ग्राम जठवारा निवासी हरीलाल (52) दिल्ली से डाक पार्सल लेकर चेन्नई जा रहा था। वह कंटेनर अकेला चलाता है। सोमवार की सुबह पांच बजे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल को हाईवे की एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।सीओ पाली राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाईवे पर दो ट्रकों की आपस में भिड़त हुई। इसमें एक ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी मौत हो गई है। घटना को लेकर जांच कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।