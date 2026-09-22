Lalitpur News: गड्ढा मुक्त होंगी ब्लाकों की सड़कें

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जिले में बारिश के कारण कई सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। मार्ग में केवल गड्ढे-ही-गड्ढे नजर आ रहे हैं। चार पहिया वाहन तो दूर, दो पहिया वाहन भी सुरक्षित नहीं चल पा रहे हैं। गड्ढों से हिचकोले खाकर चलना पड़ रहा है। चार पहिया वाहन चालक गड्ढों से बचने के लिए इधर-उधर से वाहनों की निकासी करते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बाइक चालक भी अनियंत्रित होकर गिरने से चोटिल हो रहे हैं। महरौनी, मड़ावरा और बार की राज्य मार्ग, ग्रामीण मार्ग और तहसील मार्गों का पेंचवर्क 1.40 करोड़ रुपये से किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त होंगी। लोग सुविधा से सुरक्षित सफर कर सकेंगे।राज्य, जिला व तहसील और ग्रामीण सड़कों के पेंचवर्क का कार्य जल्द ही कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है।- विजयचंद्र, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड