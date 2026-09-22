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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Peepal, Banyan, and Pakad saplings will be planted in 85 Gram Panchayats.

Lalitpur News: 85 ग्राम पंचायतों में लगेंगे पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधे

Tue, 22 Sep 2026 02:00 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Tue, 22 Sep 2026 02:00 AM IST
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Peepal, Banyan, and Pakad saplings will be planted in 85 Gram Panchayats.
जखौरा। विकासखंड सभागार में सोमवार को हरीशंकरी पौधरोपण अभियान पर कार्यशाला हुई। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा सेवा संकल्प अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गई है।
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कार्यशाला में विकासखंड की सभी 85 ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलाने की जानकारी दी गई। ग्राम प्रधानों को पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधे वितरित किए गए। अभियान संयोजक धर्मेंद्र पाठक, सह संयोजक संतोष कुशवाहा, अभियान समन्वयक हाकिम सिंह, खंड संयोजक डॉ. जितेंद्र जैन ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। बलराम सिंह, कृपाल सिंह और उत्तम सिंह ने भी अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। अभियान का संचालन सदस्य विनोद शर्मा ने किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और पौधों के संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
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इस मौके पर खंड विकास अधिकारी सौरभ कुमार बर्नवाल,सहायक विकास अधिकारी मातादीन यादव,अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी उमेश झा, अभिषेक द्विवेदी समेत कई अधिकारी व ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।
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