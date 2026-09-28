युवा ही देश की दिशा और दशा तय करते : अनुज

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कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। मंच पर ‘शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत’ का संदेश दिया गया। साथ ही, भारत माता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर भी माल्यार्पण किया गया। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रामबाबू विश्वकर्मा ने कहा कि शिक्षकों को नए-नए प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें। शिक्षकों के योगदान की भी सराहना की गई। कार्यक्रम में भागीरथ वरुआ, वंशीधर श्रीवास, देवेंद्र तिवारी, साहब सिंह, सूर्यप्रताप जमीदार, संदीप जैन, सलिल खरे, आशीष मोदी, सुनील वैद्य आदि मौजूद रहे।

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सौजना। अर्जुन शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में प्रतिभा एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जिसमें क्षेत्र के मेधावी छात्र-छात्राओं के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता अनुज भार्गव ने कहा कि युवा ही देश की दिशा और दशा तय करते हैं। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलती है।