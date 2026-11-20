Lalitpur News: सांस व अस्थमा के रोगियों की बढ़ी परेशानी
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:11 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:11 AM IST
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ललितपुर। मौसम के बदलते मिजाज से बच्चों, सांस और अस्थमा के मरीजों की समस्या बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज में बुखार, खांसी, जुकाम और सांस फूलने की परेशानी लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। ब्लडप्रेशर और शुगर के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है।
जनपद में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तक है। सुबह-शाम तेज सर्दी और दोपहर में धूप का एहसास हो रहा है। यह बदलता तापमान बच्चों व बुजुर्गों की समस्या बढ़ा रहा है। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में सांस, अस्थमा, बुखार, खांसी व जुकाम के अधिक मरीज आ रहे हैं। ब्लडप्रेशर व शुगर के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। कई मरीज रात में अधिक खांसी उठने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सक इन मरीजों को दवाइयों के साथ बचाव की सलाह दे रहे हैं।
चिकित्सकों की सलाह
डॉ. युसुफ रिजवान ने अस्थमा व सांस के मरीजों को धूल-धुएं से बचने और नियमित दवा लेने को कहा। उन्होंने ब्लडप्रेशर व शुगर के मरीजों को जांच कराने व नियमित दवा लेने की सलाह दी। बाल रोग विभाग में बुखार, खांसी, जुकाम, डायरिया और निमोनिया के मरीज भी आ रहे हैं। विभागाध्यक्ष आकृति यादव ने बच्चों का सर्दी में विशेष ख्याल रखने को कहा। समस्या होने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें।
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फैक्ट फाइल
मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन आने वाले मरीजों पर एक नजर
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ओपीडी मेडिसिन-250 से 280 तक
ओपीडी बॉल रोग विभाग-120 से 150 तक
शुगर के मरीज-40 से 50 मरीज
ब्लड प्रेशर-70 से 75 मरीज
अस्थमा के मरीज-30 से 40 मरीज प्रतिदिन
शुगर-40 से 50 मरीज
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इस तरह की बरतें सावधानी
- धूल और धुएं से बचाव करें।
- सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव करें।
- अस्थमा के मरीज निर्धारित दवा और इन्हेलर लें।
- घर के आसपास साफ-सफाई रखें।
- सांस लेने में अधिक परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें।
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जनपद में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तक है। सुबह-शाम तेज सर्दी और दोपहर में धूप का एहसास हो रहा है। यह बदलता तापमान बच्चों व बुजुर्गों की समस्या बढ़ा रहा है। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में सांस, अस्थमा, बुखार, खांसी व जुकाम के अधिक मरीज आ रहे हैं। ब्लडप्रेशर व शुगर के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। कई मरीज रात में अधिक खांसी उठने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सक इन मरीजों को दवाइयों के साथ बचाव की सलाह दे रहे हैं।
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चिकित्सकों की सलाह
डॉ. युसुफ रिजवान ने अस्थमा व सांस के मरीजों को धूल-धुएं से बचने और नियमित दवा लेने को कहा। उन्होंने ब्लडप्रेशर व शुगर के मरीजों को जांच कराने व नियमित दवा लेने की सलाह दी। बाल रोग विभाग में बुखार, खांसी, जुकाम, डायरिया और निमोनिया के मरीज भी आ रहे हैं। विभागाध्यक्ष आकृति यादव ने बच्चों का सर्दी में विशेष ख्याल रखने को कहा। समस्या होने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें।
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मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन आने वाले मरीजों पर एक नजर
ओपीडी मेडिसिन-250 से 280 तक
ओपीडी बॉल रोग विभाग-120 से 150 तक
शुगर के मरीज-40 से 50 मरीज
ब्लड प्रेशर-70 से 75 मरीज
अस्थमा के मरीज-30 से 40 मरीज प्रतिदिन
शुगर-40 से 50 मरीज
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इस तरह की बरतें सावधानी
- धूल और धुएं से बचाव करें।
- सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव करें।
- अस्थमा के मरीज निर्धारित दवा और इन्हेलर लें।
- घर के आसपास साफ-सफाई रखें।
- सांस लेने में अधिक परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें।