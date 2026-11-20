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महरौनी। नगर कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को इंदिरा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती श्रद्धा से मनाई। कांग्रेसियों ने दोनों विभूतियों के चित्रों व प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरकरण चंचल और रामेश्वर प्रसाद रिछारिया उपस्थित रहे। बुंदेलखंड प्रभारी सूर्यप्रताप सिंह जमींदार ने कहा, इंदिरा गांधी ने देश की एकता व अखंडता मजबूत की। जिला उपाध्यक्ष अखिलेश मलैया ने युवाओं को इंदिरा गांधी के संकल्प और रानी लक्ष्मीबाई के साहस से प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन आशाराम तिवारी ने किया। नगराध्यक्ष राकेश सेन ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस दौरान जाहिर सिंह बघेल, असरार अली, मुनीर बक्स, राकेश राय, कमलेश श्रीवास्तव, दयाशंकर रजक, इंद्रजीत नामदेव भी मौजूद रहे। संवाद