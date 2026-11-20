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मड़ावरा-रनगांव। मड़ावरा थाना क्षेत्र के ग्राम सौंरई में 20 वर्षीय विवाहिता की मौत के मामले में ससुराल पक्ष के पांच लोगों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 17 नवंबर को महिला का शव उसके घर से करीब 100 मीटर दूर एक कुएं में मिला था। जाखलौन थाना क्षेत्र के ग्राम नयागांव निवासी मृतका सविता की मां गुड्डी ने पुलिस को दी तहरीर में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति छोटू, सास शीला, ससुर अम्मू, जेठ संजू और जेठानी वर्षा के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है। मड़ावरा थाना प्रभारी ब्रजेश बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक अग्रहरि कर रहे हैं।