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शहर में बड़ी संख्या में लोग पीने के पानी के लिए आरओ प्लांटों से आने वाले कैंपरों पर निर्भर हैं। ऐसे में पानी की गुणवत्ता में लापरवाही लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में दो प्लांटों के नमूने असुरक्षित मिलने से पेयजल की शुद्धता और प्लांटों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।मामला-एक : अंबे इंडस्ट्रीज का पानी जांच में असुरक्षितचार अप्रैल को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तहसील पाली के ग्राम बरौदिया स्थित अंबे इंडस्ट्रीज आरओ प्लांट से पानी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट में पानी असुरक्षित पाया गया। नमूने में बैक्टीरिया की भी पुष्टि हुई। इसके बाद प्लांट संचालक के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराई गई है।मामला-दो : श्रद्धा इंटरप्राइजेज के नमूने में भी बैक्टीरिया19 सितंबर को शहर के आजादपुरा मोहल्ले स्थित श्रद्धा इंटरप्राइजेज वाटर प्लांट की जांच की गई थी। यहां से लिए गए पानी के नमूने में भी बैक्टीरिया मिले। जांच में पानी पीने के लिए असुरक्षित पाया गया। विभाग के अनुसार, इस नमूने को जांच के लिए मंडल स्तर पर भेजा गया है। वहां से रिपोर्ट और कार्रवाई की स्वीकृति मिलने के बाद प्लांट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा।पानी की गुणवत्ता जांचने के हैं तय मानकपेयजल की गुणवत्ता जांचने के लिए पीएच मान, कुल घुलनशील ठोस, गंदलापन, क्षारीयता, क्लोराइड, कुल कठोरता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, अवशिष्ट क्लोरीन, सल्फेट और रंग जैसे मानक तय हैं। इनके आधार पर पानी की गुणवत्ता और उसकी स्वीकार्यता का आकलन किया जाता है।दूषित पानी से हो सकती हैं कई बीमारियांमेडिकल कॉलेज के सहायक आचार्य डॉ. विशाल जैन ने बताया कि दूषित पानी का सेवन करने से उल्टी, दस्त, पेचिश, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए लोगों को पेयजल की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पानी को उबालकर पीना अधिक सुरक्षित है।दो वाटर प्लांटों से सप्लाई होने वाले पानी के नमूनों की जांच कराई गई थी। जांच में पानी दूषित पाया गया। इस मामले एक वाटर प्लांट के संचालक के खिलाफ वाद दर्ज कराई गई है । दूसरे के बारे में अनुमति मांगी गई है।विनोद कुमार शर्मा, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय।