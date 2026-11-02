Lalitpur News: मेडिकल काॅलेज परिसर में लगाई गई हाईमास्क लाइट
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:50 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:50 AM IST
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ललितपुर। मेडिकल कॉलेज परिसर में रात के समय आवागमन को सुगम बनाने के लिए हाईमास्क लाइटें लगाई जा रही हैं। खंभों के प्लेटफॉर्म पहले ही तैयार थे, जिन पर अब लाइटें स्थापित की जा रही हैं।
वर्तमान में तीन खंभों पर लाइटें जलने लगी हैं, जिससे कुछ राहत मिली है। गेट नंबर एक व तीन पर लाइटें लग चुकी हैं। पैथोलॉजी के पास भी इन्हें लगाया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि यह कार्य अंतिम चरण में है। कार्य पूर्ण होते ही सभी लाइटें चालू कर दी जाएंगी। इससे परिसर रोशनी से जगमगाएगा और रात के अंधेरे से होने वाली परेशानी दूर होगी। सीएमएस गजेंद्र सिंह ने भी पुष्टि की कि शेष लाइटें जल्द ही चालू होंगी।
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वर्तमान में तीन खंभों पर लाइटें जलने लगी हैं, जिससे कुछ राहत मिली है। गेट नंबर एक व तीन पर लाइटें लग चुकी हैं। पैथोलॉजी के पास भी इन्हें लगाया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि यह कार्य अंतिम चरण में है। कार्य पूर्ण होते ही सभी लाइटें चालू कर दी जाएंगी। इससे परिसर रोशनी से जगमगाएगा और रात के अंधेरे से होने वाली परेशानी दूर होगी। सीएमएस गजेंद्र सिंह ने भी पुष्टि की कि शेष लाइटें जल्द ही चालू होंगी।
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