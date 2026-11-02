Lalitpur News: मेडिकल काॅलेज परिसर में लगाई गई हाईमास्क लाइट

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वर्तमान में तीन खंभों पर लाइटें जलने लगी हैं, जिससे कुछ राहत मिली है। गेट नंबर एक व तीन पर लाइटें लग चुकी हैं। पैथोलॉजी के पास भी इन्हें लगाया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि यह कार्य अंतिम चरण में है। कार्य पूर्ण होते ही सभी लाइटें चालू कर दी जाएंगी। इससे परिसर रोशनी से जगमगाएगा और रात के अंधेरे से होने वाली परेशानी दूर होगी। सीएमएस गजेंद्र सिंह ने भी पुष्टि की कि शेष लाइटें जल्द ही चालू होंगी।