Lalitpur News: ग्राम पंचायतों को मिलेगी तालाबों की नीलामी की 75 फीसदी बकाया राशि

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कान्हा के दर्शन करने को उमड़े रहे श्रद्धालु

पाली। कस्बा पाली में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी को लेकर कस्बे के सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई थीं। कस्बे के कुंज बिहारी बड़ा मंदिर, अवध बिहारी चौरसिया मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, कारस मंदिर सहित थाना पाली स्थित मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण की सुंदर झांकियां सजाई गईं। रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर मंदिर जय श्रीकृष्ण और राधे-राधे के जयकारों से गूंज उठे। इस दौरान भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। संवाद

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बालावेहट। कस्बा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी को लेकर कस्बा के सभी मंदिरों लक्ष्मी नारायण अमोनिया मंदिर वैदेही मंदिर राम जानकी मंदिर हटवाड़ा मंदिर रामसनेही मंदिर तिवारी मंदिरों को रंग-बिरंगी लाइटों एवं फूल मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया। थाना परिसर में भी मंदिर की विशेष रंगों की लाइटों से बिखेरा गया एवं मंदिरों में श्री राधा कृष्ण की झांकियां को मनमोहक लाइटों से सजाया सजाया गया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण अमोनिया मंदिर पर सुंदरकांड के बाद भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है एवं थाना परिसर में भी भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। जो देर रात तक चलता रहा। जैसे ही रात के 12:00 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मंदिरों में जय श्री कृष्णा और राधे-राधे के जयकारे गूंज उठे। संवाद