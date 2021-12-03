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Lalitpur News: बेहतर भविष्य के लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जरूरी-प्रो. शास्त्री

Sun, 11 Oct 2026 01:01 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:01 AM IST
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Good mental health is essential for a better future
ललितपुर। नेहरू महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विचार गोष्ठी हुई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। प्राचार्य ओम प्रकाश शास्त्री ने बदलती जीवनशैली के कारण मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बताया, जो भावनात्मक स्थिरता का आधार है और विद्यार्थियों के विकास हेतु आवश्यक है। शिक्षण संस्थानों को मनोवैज्ञानिक परामर्श व तनाव प्रबंधन कार्यक्रम चलाने चाहिए। कार्यक्रम संयोजक संजीव कुमार शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्व देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानसिक रोग कमजोरी नहीं, इसमें मनोवैज्ञानिक से परामर्श आवश्यक है। महाविद्यालयों में ऐसा सकारात्मक वातावरण बने जहां विद्यार्थी अपनी समस्याएं साझा कर सकें। असिस्टेंट प्रोफेसर राजेश कुमार तिवारी ने समस्याओं को दबाने के बजाय साझा करने पर बल दिया। स्नातक विद्यार्थी आदित्य चतुर्वेदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संकोच को सहायता में बाधा बताया।
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