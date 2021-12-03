Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में आठ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर स्थापित, मरीजों को मिलेगी राहत
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:44 AM IST
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ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में जल्द ही ऑपरेशन थिएटर की कमी दूर होगी। नए भवन में आठ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए गए हैं। इससे मरीजों और चिकित्सकों को ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इनमें उपकरण समेत अन्य सभी सुविधाएं स्थापित कर दी गई हैं।
नए थिएटरों में इमरजेंसी, वीआईपी और रिजर्व समेत आठ ऑपरेशन थिएटर शामिल हैं। सर्जरी, आर्थो, ईएनटी जैसे विभिन्न विभागों को अलग-अलग थिएटर मिलेंगे। इससे सुविधा बढ़ेगी और अधिक ऑपरेशन हो सकेंगे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ये थिएटर बनकर तैयार हैं। जल्द ही नए 300 बेड भवन में ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।
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पुरानी स्थिति और नई सुविधाएं
अब तक मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन की सुविधाएं पुराने भवन में थीं। ये जिला अस्पताल के मानक अनुरूप और सीमित स्थान वाले थे। सर्जिकल और ईएनटी के ऑपरेशन एक ही जगह किए जाते थे। मरीजों की अधिक संख्या होने पर उन्हें ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ता था। आपात स्थिति में भी तत्काल ऑपरेशन संभव नहीं हो पाते थे।
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मेडिकल कॉलेज के 300 बेड भवन में आठ ऑपरेशन थिएटर तैयार हो गए हैं। जल्द ही इनमें ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।- डाॅ. विशाल जैन, सहायक आचार्य, मीडिया प्रभारी, मेडिकल कॉलेज
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नए थिएटरों में इमरजेंसी, वीआईपी और रिजर्व समेत आठ ऑपरेशन थिएटर शामिल हैं। सर्जरी, आर्थो, ईएनटी जैसे विभिन्न विभागों को अलग-अलग थिएटर मिलेंगे। इससे सुविधा बढ़ेगी और अधिक ऑपरेशन हो सकेंगे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ये थिएटर बनकर तैयार हैं। जल्द ही नए 300 बेड भवन में ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।
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पुरानी स्थिति और नई सुविधाएं
अब तक मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन की सुविधाएं पुराने भवन में थीं। ये जिला अस्पताल के मानक अनुरूप और सीमित स्थान वाले थे। सर्जिकल और ईएनटी के ऑपरेशन एक ही जगह किए जाते थे। मरीजों की अधिक संख्या होने पर उन्हें ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ता था। आपात स्थिति में भी तत्काल ऑपरेशन संभव नहीं हो पाते थे।
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मेडिकल कॉलेज के 300 बेड भवन में आठ ऑपरेशन थिएटर तैयार हो गए हैं। जल्द ही इनमें ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।- डाॅ. विशाल जैन, सहायक आचार्य, मीडिया प्रभारी, मेडिकल कॉलेज