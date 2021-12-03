Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में आठ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर स्थापित, मरीजों को मिलेगी राहत

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नए थिएटरों में इमरजेंसी, वीआईपी और रिजर्व समेत आठ ऑपरेशन थिएटर शामिल हैं। सर्जरी, आर्थो, ईएनटी जैसे विभिन्न विभागों को अलग-अलग थिएटर मिलेंगे। इससे सुविधा बढ़ेगी और अधिक ऑपरेशन हो सकेंगे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ये थिएटर बनकर तैयार हैं। जल्द ही नए 300 बेड भवन में ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।000000000000000000पुरानी स्थिति और नई सुविधाएंअब तक मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन की सुविधाएं पुराने भवन में थीं। ये जिला अस्पताल के मानक अनुरूप और सीमित स्थान वाले थे। सर्जिकल और ईएनटी के ऑपरेशन एक ही जगह किए जाते थे। मरीजों की अधिक संख्या होने पर उन्हें ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ता था। आपात स्थिति में भी तत्काल ऑपरेशन संभव नहीं हो पाते थे।0000000मेडिकल कॉलेज के 300 बेड भवन में आठ ऑपरेशन थिएटर तैयार हो गए हैं। जल्द ही इनमें ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।- डाॅ. विशाल जैन, सहायक आचार्य, मीडिया प्रभारी, मेडिकल कॉलेज