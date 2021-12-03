फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Eight modern operation theatres set up at the medical college; patients to get relief.

Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में आठ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर स्थापित, मरीजों को मिलेगी राहत

Wed, 09 Sep 2026 12:44 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Eight modern operation theatres set up at the medical college; patients to get relief.
ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में जल्द ही ऑपरेशन थिएटर की कमी दूर होगी। नए भवन में आठ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए गए हैं। इससे मरीजों और चिकित्सकों को ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इनमें उपकरण समेत अन्य सभी सुविधाएं स्थापित कर दी गई हैं।
विज्ञापन

नए थिएटरों में इमरजेंसी, वीआईपी और रिजर्व समेत आठ ऑपरेशन थिएटर शामिल हैं। सर्जरी, आर्थो, ईएनटी जैसे विभिन्न विभागों को अलग-अलग थिएटर मिलेंगे। इससे सुविधा बढ़ेगी और अधिक ऑपरेशन हो सकेंगे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ये थिएटर बनकर तैयार हैं। जल्द ही नए 300 बेड भवन में ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।
विज्ञापन

000000000000000000
पुरानी स्थिति और नई सुविधाएं
अब तक मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन की सुविधाएं पुराने भवन में थीं। ये जिला अस्पताल के मानक अनुरूप और सीमित स्थान वाले थे। सर्जिकल और ईएनटी के ऑपरेशन एक ही जगह किए जाते थे। मरीजों की अधिक संख्या होने पर उन्हें ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ता था। आपात स्थिति में भी तत्काल ऑपरेशन संभव नहीं हो पाते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

0000000
मेडिकल कॉलेज के 300 बेड भवन में आठ ऑपरेशन थिएटर तैयार हो गए हैं। जल्द ही इनमें ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी।- डाॅ. विशाल जैन, सहायक आचार्य, मीडिया प्रभारी, मेडिकल कॉलेज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed