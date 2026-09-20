Lalitpur News: तालाबपुरा के 1200 परिवारों का दूर होगा पेयजल संकट

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यह योजना नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 21 तालाबपुरा द्वितीय में लागू होगी। इसमें 1200 से अधिक परिवारों को पेयजल आपूर्ति देने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत घर-घर पानी पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा रही है। यह लाइन गलियों और मुख्य सड़कों पर डाली जाएगी। जल निगम के प्रस्ताव को शासन से वर्ष 2023 में स्वीकृति मिली थी। इसका कार्य वर्ष 2024 में टेंडर प्रक्रिया के बाद शुरू हुआ था। परियोजना में पाइपलाइन बिछाने, दो ओवरहेड टैंक और एक सीडब्ल्यूआर का निर्माण शामिल है।जल संस्थान परिसर में सीडब्ल्यूआर का निर्माण पूरा हो चुका है। एक ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। कार्यदायी संस्थान ने मोहल्ला तालाबपुरा के डोंड़ाघाट में पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया है। इससे सात सौ परिवारों के साढ़े चार हजार लोगों को 24 घंटे पानी मिलने लगेगा।कार्य में विलंब और समाधानयह कार्य इस वर्ष जून में पूरा होना निर्धारित था। लेकिन अमृत-2 योजना की पाइपलाइन के कार्य के चलते इसमें देरी हुई। विभागीय अधिकारियों में अब अमृत योजना से हटकर अलग से पेयजल लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। इससे योजना का लाभ मोहल्लेवासियों को जल्द मिल सकेगा। इस योजना से तालाबपुरा क्षेत्र में पेयजल संकट पूरी तरह से दूर हो जाएगा।इनसेटपायलट प्रोजेक्ट में यह हो रहा निर्माण कार्यओवरहेड टैंक - 02स्वच्छ जलाशय - 1, 600 किलोलीटरडिस्ट्रीब्यूशन लाइन - 11.63 किलोमीटर-पेयजल गृह संयोजन-1213 नगकोटपायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत मोहल्ला तालाबपुरा में पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। इस योजना से मोहल्ले में लगभग सात सौ परिवारों को चौबीस घंटे पेयजलापूर्ति की जाएगी।-अवनीश मिश्रा, सहायक अभियंता, जल निगम शहरी।