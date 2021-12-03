Lalitpur News: शहर में जल विहार वाले मार्गों को दुरुस्त कराएं-डीएम

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पुलिस प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों, जुलूस मार्गों और पूजा पंडालों के आसपास कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। निरंतर गश्त के साथ अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। विद्युत वितरण खंड और जल संस्थान को बिजली कटौती न करने तथा पेयजल की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने की हिदायत मिली। नगर पालिका परिषद और पंचायत राज विभाग को विशेष सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया गया। यातायात प्रभारी को मार्ग परिवर्तन और वाहन खड़ा करने की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को जल विहार वाले मार्गों का पैदल भ्रमण करने को कहा गया। उन्हें एक सप्ताह में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का आदेश मिला। आजादचौक से तालाबपुरा मार्ग सहित सभी जुलूस मार्गों के गड्ढों को भरवाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे संजय कुमार श्रीवास्तव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। उनके साथ अन्य अधिकारी और धर्मगुरु भी मौजूद थे।शांति और सौहार्द की अपीलजिलाधिकारी ने नागरिकों, धर्मगुरुओं और समाज के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ललितपुर की आपसी सौहार्द की परंपरा बनाए रखने की अपील की। सभी नागरिकों से त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ मनाने को कहा गया। भ्रामक खबरों या अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई। जिला प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया गया।सुरक्षा व्यवस्था और निगरानीअपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निरंतर निगरानी रखी जाएगी। सामाजिक माध्यमों पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।