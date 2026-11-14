Lalitpur News: कम उम्र में दस्तक दे रही शुगर, सेहत पर बढ़ा खतरा

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चिकित्सकों के अनुसार, पहले मधुमेह की बीमारी मुख्य रूप से 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब 25 वर्ष की उम्र के युवा और किशोर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। बीमारी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बच्चों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक में इसके मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में समय रहते इसकी पहचान और उपचार जरूरी है। शारीरिक श्रम, योग और नियमित व्यायाम से भी मधुमेह को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।आंखों, हृदय और किडनी को पहुंच सकता है नुकसानमेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के सहायक आचार्य निखिल गुप्ता ने बताया कि मधुमेह को नजरअंदाज करना गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। समय पर जांच और उपचार नहीं होने पर आंखों, हृदय, किडनी, नसों और पैरों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। नियमित उपचार के साथ समय-समय पर शुगर की जांच भी जरूरी है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति संतुलित भोजन, सही उपचार और नियमित व्यायाम अपनाकर स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है।इन लक्षणों को न करें नजरअंदाजबार-बार पेशाब आना।अधिक प्यास या भूख लगना।अचानक वजन घटना।लगातार थकान और कमजोरी होना।धुंधला दिखाई देना।घाव देर से ठीक होना।बार-बार संक्रमण होना।हाथ-पैर में झनझनाहट, जलन या सुन्नपन होना।ये लक्षण दिखे तो कराएं जांचपरिवार में मधुमेह की बीमारी का इतिहास होना।अधिक वजन और पेट के आसपास चर्बी होना।शारीरिक गतिविधियां कम होना।बीपी, कोलेस्ट्रॉल या प्री-डायबिटीज की समस्या होना।गर्भावस्था के दौरान मधुमेह होना।अनियमित जीवनशैली होना।खानपान और व्यायाम से करें बचावमधुमेह से बचाव के लिए प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तेज चलना या व्यायाम करना चाहिए। वजन नियंत्रित रखें और मीठे पेय पदार्थों व अधिक मिठाई के सेवन से बचें। तले हुए और अधिक मसालेदार भोजन के बजाय हरी सब्जियां, सलाद, दाल, साबुत अनाज और रेशे वाला भोजन लें। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें। धूम्रपान व तंबाकू का सेवन न करें। जिन लोगों को मधुमेह है, उन्हें नियमित रूप से दवाइयां लेनी चाहिए।