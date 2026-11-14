Lalitpur News: घर बैठे परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे नगर और ग्रामवासी

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जिलाधिकारी एवं जिला प्रमुख जनगणना अधिकारी सत्य प्रकाश ने जनप्रतिनिधियों और आमजन से इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य पूरी शुद्धता के साथ कराया जाएगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को हर वार्ड, मजरा, टोला और परिवार तक इसकी जानकारी पहुंचानी होगी।उन्होंने बताया कि एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे। जनगणना का संदर्भ समय पांच जनवरी को प्रातः निर्धारित है। किसी भी तरह की सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है।जिलाधिकारी ने जनगणना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। जनप्रतिनिधियों से ग्राम सभा की खुली बैठकों और चौपालों में जनगणना संवाद आयोजित करने को कहा गया है। ग्राम पंचायत भवन, राशन की दुकानों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे। इसके अलावा घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों और सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।व्यक्तिगत जानकारी रहेगी गोपनीयजनगणना अधिनियम, 1948 के तहत लोगों की सभी व्यक्तिगत जानकारियां गोपनीय और सुरक्षित रखी जाएंगी। किसी तरह की भ्रांति या अफवाह फैलने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना देनी होगी। जनगणना राष्ट्रीय कार्य है, इसलिए प्रचार सामग्री में राजनीतिक व्यक्तियों के चित्र या नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें केवल प्रशासन से मंजूर संदेश और आधिकारिक चिह्न का ही उपयोग होगा।