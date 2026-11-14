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Lalitpur News: क्रोध और अहंकार मनुष्य के पतन का कारण

Sat, 14 Nov 2026 01:35 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 01:35 AM IST
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Anger and ego are the causes of a person's downfall.
पाली-बंगरिया। सिद्ध क्षेत्र अमझरा घाटी में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के दूसरे दिन बाल विदुषी श्याम किशोरी लक्ष्मी ने श्रद्धालुओं को धार्मिक प्रसंग सुनाए।
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उन्होंने शुकदेव आगमन, कुंती स्तुति और भीष्म पितामह के देहत्याग का वर्णन किया। राजा परीक्षित को मिले श्राप का प्रसंग भी भावपूर्ण ढंग से सुनाया। कथा व्यास ने बताया कि क्रोध और अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। व्यक्ति को हर स्थिति में संयम और धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने अनीति से कमाए धन को परिवार में क्लेश का कारण बताया। श्याम किशोरी लक्ष्मी ने ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने माता-पिता और बड़ों के सम्मान को आवश्यक बताया। श्रद्धालुओं से ईश्वर भक्ति को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने और अच्छे संस्कार अपनाने की अपील की।
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