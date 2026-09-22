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ललितपुर: कारी पहाड़ी में किशोर की कुएं में मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Tue, 22 Sep 2026 02:36 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर
अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 22 Sep 2026 02:36 PM IST
सार

प्रिंस 20 सितंबर की शाम घर से निकला था। वापस न लौटने पर तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला। 21 सितंबर को परिजनों ने थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।

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Body of missing teenager found in well in Lalitpur
मृतक का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ललितपुर के थाना जखौरा क्षेत्र की पुलिस चौकी बांसी अंतर्गत ग्राम कारी पहाड़ी में दो दिन से लापता किशोर का शव मंगलवार सुबह करीब 6 बजे कुएं में उतराता मिला। मृतक की पहचान प्रिंस उर्फ अन्नू (16) पुत्र जाहर सिंह यादव के रूप में हुई है।

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परिजनों के अनुसार, प्रिंस 20 सितंबर की शाम घर से निकला था। वापस न लौटने पर तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला। 21 सितंबर को परिजनों ने थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।
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22 सितंबर की सुबह गांव के ही सुजान यादव के कुएं में शव मिला। यह कुआं मृतक के घर से करीब 600 से 700 मीटर दूर है। कुएं के बाहर मृतक की चप्पल, पैंट और शर्ट पड़ी मिली, जबकि शव अंडरवियर में था।
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मृतक के परिजन कुआं मालिक सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सूचना पर चौकी बांसी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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