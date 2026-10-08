Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई जीवाणुओं की जांच

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अब बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे नमूनेजिले में अब तक संक्रामक रोगों से संबंधित कई महत्वपूर्ण माइक्रोबायोलॉजिकल जांचों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में मरीजों के नमूने जांच के लिए दूसरे शहरों में भेजने पड़ते थे। इससे रिपोर्ट मिलने में समय लगता था और मरीजों को समय पर उचित उपचार मिलने में परेशानी होती थी। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए बाहर जांच कराना अतिरिक्त खर्च का कारण भी बनता था। अब इन्क्यूबेटर की मदद से महिलाओं को रोजाना करीब 60 जांचें निशुल्क की जा रही हैं। मूत्र, मवाद, शरीर के तरल पदार्थ, मल, रक्त, बलगम आदि के नमूनों की अलग-अलग जांच की सुविधा दी जा रही है। बांकी मरीजों के लिए जांच-शुल्क का चार्ट जल्द ही जारी किया जाएगा।माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला शुरू होने से अब कई तरह के संक्रमणों की जांच मेडिकल कॉलेज में ही की जा सकेगी। इससे संक्रमण के कारक जीवाणु की पहचान के साथ यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि उसके उपचार के लिए कौन सी एंटीबायोटिक प्रभावी रहेगी। इससे अनावश्यक अथवा गलत एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को कम करने में सहायता मिलेगी।सह आचार्य डॉ. देशनिधि सिंह के अनुसार, जीवाणु की पहचान और एंटीबायोटिक की संवेदनशीलता की जांच से मरीज को संक्रमण के अनुरूप उपचार देने में मदद मिलेगी। इससे उपचार को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाया जा सकेगा।इन संक्रमणों की जांच में मिलेगी मददमूत्र संक्रमणआंतों के संक्रमणऊतक संक्रमणश्वसन तंत्र के संक्रमणअन्य जीवाणुजनित संक्रमणकिस जांच की रिपोर्ट कब मिलेगी?जांचरिपोर्ट का समयकल्चर एवं सेंसिटिविटी 48 से 72 घंटेपारंपरिक ब्लड कल्चर3 से 7 दिनग्राम स्टेन3 से 6 घंटेएएफबी स्टेन3 से 6 घंटेइंडिया इंक3 से 6 घंटेअल्बर्ट स्टेन30 से 60 मिनटस्टूल परीक्षण (आरआईएम) 2 से 6 घंटेफंगल स्टेन3 से 6 घंटेफंगल कल्चर7 दिन या अधिकस्लिट स्किन स्मीयर 1 से 2 दिनजांच के लिए जरूरी- नमूने जीवाणुरहित कंटेनर में भेजना जरूरी।- अनुरोध फॉर्म पर मरीज का प्रासंगिक चिकित्सकीय इतिहास दर्ज करना होगा।- फॉर्म में किस जांच की आवश्यकता है, इसका स्पष्ट उल्लेख जरूरी।