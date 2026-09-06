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Lalitpur News: एडवाइजरी जारी न करने पर अपर निदेशक ने सीएमओ से मांगा जवाब

Sun, 06 Sep 2026 01:07 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:07 AM IST
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Additional Director seeks explanation from CMO for failure to issue advisory.
ललितपुर। जनपद में स्क्रब टाइफस के दो मरीज मिलने के बाद भी एडवाइजरी जारी न करने के बाद भी मामले में विभाग घिर गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सीएमओ से जवाब मांगा है। अब विभागीय कार्रवाई की जांच के लिए मंडल से विभागीय टीम आ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा सकते में आ गया है।
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ब्लॉक बिरधा अंतर्गत ग्राम सिंगेपुर निवासी 35 वर्षीय महिला की 29 अगस्त को आई रिपोर्ट में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई थी। वहीं ब्लॉक मड़ावरा अंतर्गत ग्राम डेंगरा सलैया निवासी 28 वर्षीय महिला में 31 अगस्त को स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई थी। लगातार दो दिन के अंतराल में दो मरीज मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने आम जन को जागरूकता व बचाव के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की थी। ऐसे में बीमारी के बढ़ने का खतरा बना हुआ था।
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मामले को लेकर संवाद न्यूज एजेंसी ने तीन सितंबर को अमर उजाला के पेज नंबर चार मरीज मिलने के बाद भी जारी नहीं की गई एडवाइजरी नामक शीर्षक के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार को परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण अपर निदेशक डॉ. आरके सोनी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जवाब तलब किया है। साथ ही विभाग की वेक्टर जनित तैयारियों व अब तक मिले मरीजों के बाद की कई निरोधात्मक कार्रवाई की जांच के लिए मंडल से टीम को निर्देश दिए हैं। अब मंडल की टीम जल्द ही विभाग की बीमारियों से निपटने के लिए की गई तैयारियों की जांच करेगी। मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमा सकते में आ गया है।
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इनसेट
बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियां की गई है। लगातार निगरानी की जा रही है। एडवाइजरी जारी न करने के मामले में सीएमओ से जवाब मांगा गया है। तैयारियों व निरोधात्मक कार्रवाई की जांच की जाएगी।
डॉ. आरके सोनी, अपर निदेशक, झांसी
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