Lalitpur News: बाबा नीम करौली के मोक्ष दिवस पर हुई भजन संध्या
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:42 AM IST
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ललितपुर। बाबा नीम करौली भक्त परिवार ने बाबा नीम करौली के मोक्ष दिवस पर एक भावपूर्ण भजन संध्या का आयोजन किया। यह कार्यक्रम तुवन मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। भजनों की प्रस्तुति से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा।
कार्यक्रम का शुभारंभ तुवन सरकार और बाबा नीम करौली के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन के साथ हुआ। भजन गायक सुरेंद्र झां ने इस अवसर पर एक से बढ़कर एक भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति पर श्रद्धालु भाव-विभोर नजर आए। पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया। देर तक श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर बाबा के जयकारे लगाते रहे।
भजन संध्या में भाजपा जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, भाजपा नेता प्रदीप चौबे, डॉ. राजकुमार जैन, प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले, बार संघ महामंत्री लखन यादव, पूर्व पालिकाध्यक्ष बट्टू पटैरिया, सांसद प्रतिनिधि दिनेश गोस्वामी, गंधर्व बाबू आदि मौजूद रहे।
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कार्यक्रम का शुभारंभ तुवन सरकार और बाबा नीम करौली के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन के साथ हुआ। भजन गायक सुरेंद्र झां ने इस अवसर पर एक से बढ़कर एक भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति पर श्रद्धालु भाव-विभोर नजर आए। पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया। देर तक श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर बाबा के जयकारे लगाते रहे।
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भजन संध्या में भाजपा जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, भाजपा नेता प्रदीप चौबे, डॉ. राजकुमार जैन, प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले, बार संघ महामंत्री लखन यादव, पूर्व पालिकाध्यक्ष बट्टू पटैरिया, सांसद प्रतिनिधि दिनेश गोस्वामी, गंधर्व बाबू आदि मौजूद रहे।
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