चैंपियंस ट्रॉफी : विरोरा सुपर राइजिंग और पाली टीम सेमीफाइनल में पहुंची

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पहले क्वार्टर फाइनल में विरोरा सुपर राइजिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 165 रन बनाए। धारांश जैन ने 35 गेंदों पर 70 रन की शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टाइगर क्रिकेट क्लब मऊ की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 149 रन ही बना सकी। विरोरा की ओर से विनायक पाठक और देवेंद्र राजा ने तीन-तीन विकेट लिए। शानदार बल्लेबाजी के लिए धारांश जैन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें पवन परमार ने पुरस्कार प्रदान किया।दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पोर्ट्स स्टेडियम (बी) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन पूरी टीम 20 ओवर में 85 रन पर सिमट गई। पाली की ओर से अंश ने चार विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाली की टीम ने 11 ओवर में दो विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। वेद तिवारी ने 37 और अड्डू यादव ने नाबाद 28 रन बनाए। गेंदबाजी में चार विकेट लेने वाले अंश को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें आदित्य सेंगर ने पुरस्कार प्रदान किया।मुकाबले में अंपायर की भूमिका लखन रैकवार और सचिन ने निभाई। इस दौरान स्टेडियम कोच अजहर अंसारी, पुष्पेंद्र राजा बरदेही, प्रतीक श्रीवास्तव, अभिनव तोमर, संकेत कुशवाहा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।