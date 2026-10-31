Lalitpur News: डीएपी 4621 मीट्रिक टन उपलब्ध, तीन हजार मीट्रिक टन की आज आएगी रैक

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जनपद में किसानों को रबी की फसल के लिए डीएपी खाद वितरण किया जा रहा है। इसके तहत जनपद में वर्तमान में डीएपी की उपलब्धता कुल 4,621 मीट्रिक टन है, जबकि एपीके की उपलब्धता भी 7,565 मीट्रिक टन होना बताया गया है। जिनका निजी खाद की दुकानों के साथ ही सहकारी समितियों पर भी वितरण किया जा रहा है। हालांकि खाद की डिमांड और आवश्यकता को देखते हुए जनपद में आज शाम तक डीएपी की 38 बैगन की एक रैक आने की संभावना है। इसमें 38 बैगन में डीएपी और चार बैगन में एनपीके आ रहा है। जबकि इसके बाद आरसीएफ और इफको की यूरिया की रैक भी आ ही है, जो जल्द ही आने की संभावना है। हालांक वर्तमान में जनपद में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसके तहत जिले में कुल 22,110 मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता बताई गई है। जिला कृषि अधिकारी रंजीत चौरसिया ने बताया कि वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में डीएपी और एनपीके उपलब्ध है। जबकि और भी रैक आ रही है। किसानों को निजी दुकानों व सहकारी समितियों से लगातार डीएपी का वितरण किया जा रहा है।

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ललितपुर। जनपद में डीएपी की खाद 4,621 मीट्रिक टन उपलब्ध है, जबकि तीन हजार मीट्रिक टन की डीएपी की रैक शनिवार को आने की संभावना है। इसके बाद यूरिया की रैक भी आना है।