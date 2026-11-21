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इसी गांव में बीते आठ नवंबर को दिवाली में घर के बाहर पटाखे जलाते समय 10 वर्षीय रोहित कुमार को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया था, इसमें ग्रामीणों के जनाक्रोश व गोला विधायक के हस्तक्षेप पर तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू हुई थी, वनविभाग ने गांव में तीन पिंजरे व चार ट्रैप कैमरे लगाए हैं। अन्य घटनाओं को रोकने के लिए किए गए संवाद में डीएफओ तापस मिहिर ने मौजूद ग्रामीणों को खेतों में समूह में जाने व कार्य करने, हांका लगाने, मोबाइल या लाउडस्पीकर बजाने, गले में गमछा लपेटकर बाहर निकलने, बच्चों को अकेला बाहर न जाने का सुझाव दिया।ग्रामीणों ने जंगल किनारे बाड़ बनाने, सड़कों व नालों के किनारे झाड़ियों की सफाई, विद्यालय की बाउंड्रीवॉल व बिजली के खंभों में बल्ब आदि लगाने व गन्ना शोध संस्थान में कार्यरत चौकीदारों की ड्यूटी अकेले न लगाने की मांग की है। इस मौके पर अरविंद कुमार, राजकुमार, सुशील कुमार, रिंकू, सोबरन लाल व वन विभाग के गोला रेंजर अमित कुमार सिंह, डिप्टी रेंजर रामनरेश वर्मा, जगदीश वर्मा मौजूद रहे।