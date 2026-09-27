Lakhimpur Kheri News: ससुरालीजनों के खिलाफ महिला ने किया आमरण अनशन

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मनजीत ने बताया कि आरोपियों ने जालसाजी कर बैनामा करा लिया और उसकी करीब चार एकड़ जमीन पर भी जबरन कब्जा किया जा रहा है। उनके अनुसार, 23 जून को खेत में लगे पेड़ जबरन काटे जा रहे थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट का प्रयास किया गया।महिला के मुताबिक उसने डायल-112 पर सूचना दी। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में बलदेव सिंह ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गई। तहरीर देने के बावजूद चारों आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।मनजीत ने यह भी आरोप लगाया कि ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की और दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। उसने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और स्वयं व परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है।