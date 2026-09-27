Lakhimpur Kheri News: ससुरालीजनों के खिलाफ महिला ने किया आमरण अनशन
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 27 Sep 2026 11:30 PM IST
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लखीमपुर खीरी। मितौली तहसील क्षेत्र के धर्माखेड़ा गांव निवासी मनजीत कौर ने ससुरालीजनों पर मारपीट, जमीन पर कब्जा करने और पेड़ काटने के आरोप लगाए हैं। कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए महिला ने डीएम को ज्ञापन देकर विलोबी परिसर में परिजनों के साथ आमरण अनशन शुरू किया है।
मनजीत ने बताया कि आरोपियों ने जालसाजी कर बैनामा करा लिया और उसकी करीब चार एकड़ जमीन पर भी जबरन कब्जा किया जा रहा है। उनके अनुसार, 23 जून को खेत में लगे पेड़ जबरन काटे जा रहे थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट का प्रयास किया गया।
महिला के मुताबिक उसने डायल-112 पर सूचना दी। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में बलदेव सिंह ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गई। तहरीर देने के बावजूद चारों आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
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मनजीत ने यह भी आरोप लगाया कि ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की और दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। उसने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और स्वयं व परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है।
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मनजीत ने बताया कि आरोपियों ने जालसाजी कर बैनामा करा लिया और उसकी करीब चार एकड़ जमीन पर भी जबरन कब्जा किया जा रहा है। उनके अनुसार, 23 जून को खेत में लगे पेड़ जबरन काटे जा रहे थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट का प्रयास किया गया।
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महिला के मुताबिक उसने डायल-112 पर सूचना दी। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में बलदेव सिंह ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गई। तहरीर देने के बावजूद चारों आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
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मनजीत ने यह भी आरोप लगाया कि ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की और दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। उसने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और स्वयं व परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है।