Lakhimpur Kheri News: सेहत खराब कर रही मौसम की आंखमिचौली

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राजगढ़ नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 30 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। चिकित्सक डॉ. राहुल सिंह ने बताया कि अधिकांश मरीज खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित थे। निर्मल नगर स्वास्थ्य केंद्र पर 55 मरीजों का उपचार किया गया। गौटेय्याबाग और नौरंगाबाद स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज पहुंचे।डॉ. राहुल सिंह ने बताया कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण लोगों को सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंडे पानी और पेय पदार्थों से बचें तथा पौष्टिक आहार लें। लगातार बुखार आने पर चिकित्सक की सलाह से जांच कराकर उपचार कराएं। बिना चिकित्सकीय परामर्श के मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदकर सेवन न करें।बरवर पीएचसी पर 35 मरीजों का उपचारबरवर। पीएचसी में आयोजित जन आरोग्य मेले में डॉ. फैजान ने दोपहर दो बजे तक सर्दी, जुकाम, बुखार और त्वचा संबंधी समस्याओं के 35 मरीजों को देखा। एलए पंकज ने शुगर के दो, बलगम के पांच, एएनसी की एक और मलेरिया की दो जांचें कीं। मलेरिया की दोनों जांचों की रिपोर्ट निगेटिव आई। इस मौके पर एसटीएस राजेंद्र सिंह, स्टाफ नर्स प्रज्ञा वर्मा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कन्हैया मौजूद रहे। संवाद