Lakhimpur Kheri News: टूरिस्ट एसी कोच की खिड़की से दिखेगा जंगल

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करीब ढाई माह बाद पर्यटक एक बार फिर टूरिस्ट एसी कोच में बैठकर दुधवा नेशनल पार्क के वन, वन्यजीवों और प्राकृतिक खूबसूरती के दीदार कर सकेंगे। मैलानी-नानपारा मीटरगेज खंड पर ट्रेनों का संचालन बंद होने से टूरिस्ट कोच की सेवा भी प्रभावित थी। अब रेलवे ने चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन बहाल करना शुरू कर दिया है। 17 नवंबर से नानपारा से मैलानी के लिए पैसेंजर ट्रेन नंबर 52261 और 52263 भी चलने लगेंगी।दरअसल, बारिश के मौसम में भीरा और पलियाकलां स्टेशनों के बीच पुराने कटाव स्थल के पास रेलपथ के नीचे से पानी का रिसाव होने लगा था। एहतियातन 30 अगस्त को मैलानी-नानपारा मार्ग पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया।मरम्मत और रेलपथ का ट्रायल पूरा होने के बाद 16 सितंबर से मैलानी से नानपारा के लिए ट्रेनें शुरू कर दी गई थीं। अब नानपारा से मैलानी की ओर भी संचालन बहाल हो रहा है।जनसंपर्क अधिकारी लखनऊ हिमांशु राव के मुताबिक, 21 नवंबर से एसी टूरिस्ट पैसेंजर ट्रेन नंबर 52260 मैलानी-बिछिया और 52259 बिछिया-मैलानी का संचालन फिर शुरू होगा। इसी ट्रेन में विस्टाडोम की तर्ज पर तैयार एसी टूरिस्ट कोच जुड़कर जाता है। इससे पर्यटक ट्रेन के सफर के दौरान ही दुधवा के जंगल और वन्यजीवों को करीब से देख सकेंगे।60 सीटें, एक तरफ का किराया 275 रुपयेटूरिस्ट पैसेंजर मैलानी से बिछिया के बीच (दूरी करीब 107 किमी) सप्ताह में शनिवार और रविवार को चलती है। इसमें जुड़ने वाले एसी टूरिस्ट कोच में सोफानुमा 60 सीटें हैं। इनमें एक सीट टीटीई के लिए निर्धारित है। कोच की खिड़कियों में बड़े शीशे लगाए गए हैं, ताकि पर्यटक आराम से जंगल के नजारे देख सकें। एसी कोच का एक तरफ का किराया 275 रुपये है। पर्यटक ऑनलाइन के साथ बुकिंग विंडो से भी टिकट बुक करा सकते हैं।