Lakhimpur Kheri News: हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के...
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 18 Nov 2026 11:17 PM IST
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संसारपुर। जय श्री श्याम दीवाने सेवा समिति की ओर से गोला गोकर्णनाथ के राजेंद्र गिरि स्टेडियम में छठा भव्य श्री श्याम संकीर्तन आयोजित किया गया। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए भजन गायकों ने प्रस्तुतियां दीं। देर रात तक श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा।
वृंदावन के भजन गायक अमन मिश्री ने ''चल चल वृंदावन चलिए'' और ''हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के'' जैसे लोकप्रिय भजन सुनाए। इन पर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। उन्होंने हाथ उठाकर जयकारे लगाए और भक्ति में नृत्य किया।
कानपुर की शर्मा सिस्टर्स ने बालाजी के भजनों की प्रस्तुति दी। इंडियन आइडल कलाकार ऋतिक गुप्ता, कानपुर के कश्यप ब्रदर्स और संध्या वर्मा ने भी भजन सुनाए। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे।
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कार्यक्रम में गोला विधायक अमन गिरी, पूर्व विधायक विनय तिवारी, गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, खुटार के नंदन जी महाराज, श्री श्याम दीवाने सेवा समिति के अध्यक्ष दीपक राजपूत और महामंत्री अजय गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।
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वृंदावन के भजन गायक अमन मिश्री ने ''चल चल वृंदावन चलिए'' और ''हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के'' जैसे लोकप्रिय भजन सुनाए। इन पर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। उन्होंने हाथ उठाकर जयकारे लगाए और भक्ति में नृत्य किया।
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कानपुर की शर्मा सिस्टर्स ने बालाजी के भजनों की प्रस्तुति दी। इंडियन आइडल कलाकार ऋतिक गुप्ता, कानपुर के कश्यप ब्रदर्स और संध्या वर्मा ने भी भजन सुनाए। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे।
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कार्यक्रम में गोला विधायक अमन गिरी, पूर्व विधायक विनय तिवारी, गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, खुटार के नंदन जी महाराज, श्री श्याम दीवाने सेवा समिति के अध्यक्ष दीपक राजपूत और महामंत्री अजय गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।