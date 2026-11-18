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वृंदावन के भजन गायक अमन मिश्री ने ''चल चल वृंदावन चलिए'' और ''हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के'' जैसे लोकप्रिय भजन सुनाए। इन पर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। उन्होंने हाथ उठाकर जयकारे लगाए और भक्ति में नृत्य किया।कानपुर की शर्मा सिस्टर्स ने बालाजी के भजनों की प्रस्तुति दी। इंडियन आइडल कलाकार ऋतिक गुप्ता, कानपुर के कश्यप ब्रदर्स और संध्या वर्मा ने भी भजन सुनाए। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे।कार्यक्रम में गोला विधायक अमन गिरी, पूर्व विधायक विनय तिवारी, गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, खुटार के नंदन जी महाराज, श्री श्याम दीवाने सेवा समिति के अध्यक्ष दीपक राजपूत और महामंत्री अजय गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।