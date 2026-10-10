Lakhimpur Kheri News: कार्रवाई की चेतावनी... फिर बातचीत के बाद संविदा कर्मचारियों का धरना समाप्त

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उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर एक-एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने मौके पर तैनात पुलिस बल से धरना समाप्त कराने के लिए भी कहा। बाद में सीएमओ और संघ पदाधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया।उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) संविदा कर्मचारी संघ के तहत स्वास्थ्यकर्मी तीन दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे थे। शनिवार को धरने का तीसरा दिन था। कर्मचारियों ने इस दौरान बुद्धि-शुद्धि हवन का कार्यक्रम भी तय किया था, लेकिन वह स्थगित कर दिया गया। कर्मचारियों ने पूजा-अर्चना की।सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना देने से मना किए जाने के बाद कर्मचारी कार्यालय के पीछे आवासीय परिसर में धरना दे रहे थे। सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि कार्यालय परिसर में धरना देने पर एक दिन पहले ही रोक लगा दी गई थी। इस संबंध में पत्र भी संघ पदाधिकारियों को रिसीव करा दिया गया था। धरना देने के लिए अन्य स्थान निर्धारित हैं।वहीं, संघ के जिलाध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारी तीन दिन के लिए हड़ताल पर बैठे थे, जिसकी अवधि शनिवार को पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी का कोई दबाव नहीं है। इस दौरान इफ्तिखार खान, गुड़िया, देवयानी गुप्ता, मो. सईद, डॉ. केके भार्गव, डॉ. शिखर बाजपेई, कमलेश गौतम, प्राची देवी और डॉ. शिशिर पांडे सहित तमाम स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।