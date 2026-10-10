Lakhimpur Kheri News: जागे जिम्मेदार, दरिगापुर की अधूरी सड़क पर रातोंरात इंटरलॉकिंग

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दरिगापुर गांव में 50 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के नाम पर ग्राम प्रधान और सचिव ने 2.59 लाख रुपये का भुगतान करा लिया था। सड़क के दोनों ओर दीवार बनाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया था। इंटरलॉकिंग नहीं लगाई गई थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हुआ। इसके बाद एक ग्रामीण ने अधूरी सड़क का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।अमर उजाला ने नौ अक्तूबर के अंक में इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर का संज्ञान लेते हुए जिम्मेदारों ने आनन-फानन में सड़क पर इंटरलॉकिंग लगवा दी।ईसानगर के बीडीओ धन प्राप्त यादव ने बताया कि बरसात के कारण सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया था। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद शुक्रवार को सड़क पर इंटरलांकिंग लगवा दी गई।