फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A girl died after drowning in a pit filled with water left outside her hut

Lakhimpur Kheri News: झोंपड़ी के बाहर छोड़े गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से बच्ची की मौत

Sat, 10 Oct 2026 11:38 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 10 Oct 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
A girl died after drowning in a pit filled with water left outside her hut
सिंगावर गांव में घटना स्थल पर लगी भीड़। स्रोत: ग्रामीण
धौरहरा (खीरी)। ईसानगर क्षेत्र के सिंगावर गांव में शनिवार सुबह तीन फुट गहरे गड्ढे में डूबने से एक साल की बच्ची पल्लवी की मौत हो गई। झोंपड़ी के पास ही कुछ महीने पहले मिट्टी निकालने के लिए खोदा गया गड्ढा बरसात में बड़ा हो गया था। झोंपड़ी से खिसकते हुए वहां तक पहुंची बच्ची गड्ढे में डूब गई।
विज्ञापन


तीन-चार वर्ष पहले बाहर से आए कुछ परिवार सिंगावर में झोंपड़ियां डालकर रह रहे हैं। पल्लवी का पिता सर्वेश मूल रूप से बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के शायपुर कला गांव का निवासी है। शनिवार सुवह पल्लवी की मां पड़ोस में लकड़ी बीनने चली गई। पिता पहले ही घर से काम पर जा चुका था। ग्राम प्रधान सोनू सिंह ने पड़ोसियों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि झोंपड़ी में अकेली रह गई पल्लवी खिसकते हुए बाहर आ गई। वह कुछ ही क्षण बाद गड्ढे तक पहुंच गई और उसमें डूब गई। घर लौटी मां ने तलाश किया तो बच्ची गड्ढे में मिली, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन

सूचना पर पहुंची ईसानगर थाना पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव की एक सड़क बनाने के लिए मिट्टी निकालने से हुआ करीब डेढ़ फुट गड्ढा बरसात में तीन फुट का हो गया था। तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया कि दैवीय आपदा के तहत पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed