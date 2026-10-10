Lakhimpur Kheri News: झोंपड़ी के बाहर छोड़े गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से बच्ची की मौत

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तीन-चार वर्ष पहले बाहर से आए कुछ परिवार सिंगावर में झोंपड़ियां डालकर रह रहे हैं। पल्लवी का पिता सर्वेश मूल रूप से बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के शायपुर कला गांव का निवासी है। शनिवार सुवह पल्लवी की मां पड़ोस में लकड़ी बीनने चली गई। पिता पहले ही घर से काम पर जा चुका था। ग्राम प्रधान सोनू सिंह ने पड़ोसियों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि झोंपड़ी में अकेली रह गई पल्लवी खिसकते हुए बाहर आ गई। वह कुछ ही क्षण बाद गड्ढे तक पहुंच गई और उसमें डूब गई। घर लौटी मां ने तलाश किया तो बच्ची गड्ढे में मिली, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।सूचना पर पहुंची ईसानगर थाना पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव की एक सड़क बनाने के लिए मिट्टी निकालने से हुआ करीब डेढ़ फुट गड्ढा बरसात में तीन फुट का हो गया था। तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया कि दैवीय आपदा के तहत पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी।